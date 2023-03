Air Defender 2023: NATO-Großmanöver mit 210 Kampfflugzeugen

Autor: G.B. Bild: Wikipedia/U.S. Department of State Lizenz: public domain



Defensive Verlegungsübung von 18 Luftwaffen mit 23 Flugzeugmustern mit Deutschland als Knotenpunkt

Vom 12. bis zum 23. Juni 2023 wird es über dem mitteleuropäischen Luftraum im Allgemeinen und dem deutschen Luftraum im Speziellen noch einen Tick geschäftiger zugehen. Im Zuge eines Großmanövers der NATO werden 210 Kampfflugzeuge von 18 Luftwaffen eine Verlegungsübung abhalten, um defensive Operationen zu üben. Knotenpunkt für diese Luftkriegsoperationen wird Deutschland sein. Daher wird die Deutsche Luftwaffe auch die Leitung übernehmen. Die insgesamt 23 unterschiedlichen Flugzeugtypen werden von 10.000 Mann geflogen, bedient, aufgetankt, gewartet, bestückt etc.

Alleine 100 Flugzeuge werden aus 35 Bundesstaaten der USA über den Atlantik nach Europa verlegt. Damit handelt es sich um die größte Verlegungsübung der US Air Force seit Gründung der NATO. Darunter befinden sich hauptsächlich Einheiten der US Air National Guard. Neben den israelischen Luftstreitkräften verfügen auch die USA über Reserveeinheiten bei der Luftwaffe.

Neben den vier großen europäischen NATO-Staaten, den zwei mittleren Spanien und Polen nimmt auch der Mitglieds-Anwärter Finnland an der Übung teil. Von den sieben Hauptstandorten befinden sich fünf in Deutschland. Einer in den Niederlanden und ein weiterer in Tschechien. Zu den deutschen Standorten zählen unter anderem Lechfeld in Bayern und Spangdahlem in Rheinland-Pfalz.

Während dieser elf Tage soll die Reaktionsfähigkeit getestet und defensive Operationen trainiert werden. Im Zuge des Ernstfalls müssen starke Verbände der US-Streitkräfte über den Atlantik verlegt werden. So auch Kräfte der Luftwaffe, welche dann auf Stützpunkten versorgt werden müssen. Also auf eine rasch hochrüstbare Infrastruktur treffen. Gemäß der Gegenküstenstrategie der USA verbleibt das Gros der Kräfte im Heimatland, um flexibel auf Bedrohungen im Atlantik- oder Pazifikraum reagieren zu können. Außerdem bleibt die strategische Reserve so außerhalb der Reichweite eines potentiellen konventionellen Erstschlags.

Angesichts des Ukrainekriegs stellt Air Defender 2023 aber auch eine weitere Provokation der NATO gegenüber Russland dar.