Aktionäre der Waffenindustrie füllen sich jetzt die Taschen

Autor: E.K.-L. Bild: Wikipedia/Motorpferd Lizenz: CC BY-SA 2.0 DEED

Es gilt die alte Börsenweisheit: Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen.

Horribile dictu: Vielleicht haben doch jene „Schwurbler“ recht, welche die US-Armee funktionell als bewaffneten Arm der New Yorker Börse betrachten. Zumindest für die Jahre 1941 bis 1945, also für die Zeit der Beteiligung der Amerikaner am Zweiten Weltkrieg, darf jene Ansicht ein Körnchen Wahrheit für sich beanspruchen. Der Dow-Jones-Index, er umfasst die 30 größten US-Betriebe, verdoppelt sich von Mitte 1942 bis Ende 1945. Allein im Jahr 1945 steigt er um 26,65 %.

Für den militärisch-industriellen Komplex in den USA – Waffen- und Munitionshersteller samt Zulieferbetrieben – dürfte deswegen jeder Waffengang Grund zur Freude sein. Ein besonderer Anlass, den Champagner zu entkorken, sollte freilich der 6. Juni 1944 gewesen sein, als die US-Armee selbstlos in der Normandie landet, um Europa zu befreien und der Demokratie zum Durchbruch zu verhelfen. Ein Kollateralnutzen der Invasion ist das Emporschnellen der Aktienkurse an der Wall Street.

Heutzutage ist das nicht anders.

Artillerie ist ein Geldregen: Der archaische Ukraine-Krieg bringt Waffenherstellern wie Rheinmetall einen Höhenflug. An der Börse kennen Rüstungsfirmen kein Halten – vor allem, wenn sie Munition produzieren. Der Land- und Stellungskrieg, ein Relikt der Vergangenheit, ist sehr profitabel. So lautet Titel samt Untertitel eines Wirtschaftsbeitrages in der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ), Ausgabe vom 5. März 2024, Seite 21.

Hier ein Auszug aus den interessantesten Passagen:

„Einer der größten Profiteure ist Rheinmetall, Deutschlands wichtigster und Europas führender Waffenproduzent. Zwar sind die Aktienkurse vieler Rüstungsfirmen seit Kriegsbeginn in die Höhe geschossen … doch wenige profitierten so wie jene des Konzerns aus Düsseldorf: Anfang 2022 standen sie (scil. die Aktien; Anm. E. K.-L.) noch unter 100 Euro. Im Februar 2024 kletterten sie über die Marke von 400 Euro, Anfang März auf mehr als 430 Euro. Mittlerweile hat sich Rheinmetall im deutschen Leitindex DAX etabliert.“

„Granaten und Raketen sind für die Hersteller besonders profitabel. Die Kasse klingelt: 5000 Euro pro Granate. Deswegen hat sich die Marktkapitalisierung von Rheinmetall seit 2021 auch mehr als verdreifacht. Jene von BAE Systems aus Großbritannien sowie jene von Leonardo aus Italien, die ebenfalls viel Munition produzieren, haben sich mehr als verdoppelt. Auch Papiere des schwedischen Konzerns Saab, ein wichtiger Hersteller von Raketen, zogen deutlich an.“

Bezüglich der englischen Waffenschmiede BAE Systems gibt es für die p. t. Aktionäre Erfreuliches zu vermelden: „Der Konzern mischt bei vielen Rüstungsgütern mit, von Kampfjets bis zu U-Booten, und ist der wichtigste Lieferant der britischen Streitkräfte. Nach Rekordbestellungen in Höhe von umgerechnet 42 Milliarden Franken im vergangenen Jahr hat BAE nun Aufträge im Wert von fast 80 Milliarden Franken in ihren Büchern ... Die Rating-Agentur Moody’s hob vor wenigen Tagen die Bonitätsnote von BAE an und verwies auf hohe Vorauszahlungen der Kunden. Die Liquidität der Firma sei exzellent.“

Fazit im NZZ-Artikel: „Die Aktienkurse der Rüstungsfirmen haben besonders seit Ende 2023 angezogen, als sich zunehmend Klarheit über die zu erwartenden Aufträge einstellte.“

Na ja, da bleibt nur mehr die Frage: Hat sich Herr Wolodimir Selenskij, clever wie er ist, zeitgerecht ein happiges Aktienpaket schnüren lassen?