Alzheimer kann 10 Jahre früher erkannt werden

Eine neue Studie könnte den Weg für eine einfachere und frühere Untersuchung auf Alzheimer-Krankheit öffnen, mit der Möglichkeit, die unheilbare neurodegenerative Krankheit bis zu zehn Jahre im Voraus zu erkennen.

Die frühe Erkennung von Alzheimer-Krankheit ist entscheidend für eine wirksame Behandlung. Derzeit gibt es jedoch keine zuverlässigen Methoden für eine solche Erkennung. Die Studie, durchgeführt von Forschern des schwedischen Karolinska-Instituts und am 12. April in Alzheimer’s & Dementia – der Zeitschrift der Alzheimer-Gesellschaft – veröffentlicht, beinhaltet die Analyse einer Art von Glykanstruktur im Blut namens “bisected N-acetylglucosamine”. Diese Glykanstruktur ist mit dem Tau-Protein verbunden, das eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung schwerer Demenz spielt.

Glykane sind Zuckermoleküle, die auf der Oberfläche von Proteinen gefunden werden und eines der wichtigsten Baumaterialien des Lebens sind.

Die Identifizierung von “bisected N-acetylglucosamine” kann Ärzten den Weg zur Erkennung von Personen mit einem höheren Risiko für Alzheimer ebnen. Tatsächlich könnte die Studie einen einfachen Screening-Prozess eröffnen, der in der Lage ist, das Auftreten von Alzheimer 10 Jahre im Voraus vorherzusagen.

Zu Beginn der Alzheimer-Krankheit sterben Neuronen im Gehirn ab. Es ist entscheidend, sicherzustellen, dass die Behandlung frühzeitig beginnt, wenn nicht viele Neuronen gestorben sind, um Alzheimer umzukehren.

In der Studie maßen die Forscher die Blutglykanwerte der Teilnehmer. Sie stellten fest, dass Personen mit übereinstimmenden Werten von Glykanen und Tau mehr als doppelt so häufig an Alzheimer-Demenztypen erkrankten.

“Wir zeigen in unserer Studie, dass die Blutglykanwerte frühzeitig während der Entwicklung der Krankheit verändert sind”, sagte Robin Zhou, Erstautor der Studie sowie Medizinstudent und verbundener Forscher am Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS) am Karolinska-Institut, laut einer Pressemitteilung vom 12. April. “Dies könnte bedeuten, dass wir das Risiko von Alzheimer-Krankheit nur mit einem Bluttest und einem Gedächtnistest vorhersagen können.”