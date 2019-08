Amazonas-Regenwald: Und er steht immer noch…

Der Verfasser dieser Zeilen kann sich noch relativ gut erinnern. Hinter den Schulbänken sitzend wurden ihm und seinen Klassenkameraden Prognosen über die Bewohnbarkeit der fragilen Mutter Erde kundgetan. Die Wälder würden durch Abholzung und saurem Regen zur Jahrtausendwende nicht mehr existieren. Fossile Brennstoffe wären aufgebraucht. Die Wale ausgerottet. Zig Atomkraftwerke havariert. Schutzmasken gegen verseuchte Luft gang und gäbe. Der Amazonas-Regenwald nicht mehr existent.

Das herannahende Jahr 2000 rief Untergangspropheten hervor, gleich dem Jahre 999. Massenhysterie angesichts des bevorstehenden Tages des Jüngsten Gerichts. Selbstkasteiung grassierte. 999 mit Peitsche. In den 90ern mit Mülltrennung, Verzicht und Dosenpfand. Milchflaschen lösten umweltschädliche Tetrapacks ab. Atomtests im Mururoa-Atoll erschütterten den Glauben der Jugend in die Zivilisationsfähigkeit der Grande Nation. Das Ozonloch öffnete gefährlicher Sonnenstrahlung Tür und Tor. Australien würde ob dieser Bedrohung unbewohnbar werden. FCKW wurde geächtet und verbannt. ABC-Waffen gleich.

Es war fünf Minuten vor Zwölf. Dann war es zwei Minuten vor Zwölf. Dann war es zwei Minuten nach Zwölf. Dann war es fünf Minuten nach Zwölf. Die Menschheit und mit ihr der Planet Erde wollten einfach nicht untergehen.

Im Gegenteil. Wir schreiben jetzt 20 Jahre nach Zwölf und die Grünflächen des Planeten haben um 20 Prozent zugenommen. Die Waldbestände Europas sind umfangreicher als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Tetrapacks werden ob ihrer Umweltfreundlichkeit beworben. Milchflaschen sind aus mitteleuropäischen Geschäften verschwunden. Der Einfluss der Sonnenstrahlung auf die Erde wird für gering erachtet. Das menschgemachte CO 2 und die Erderwärmung haben FCKW und das Ozonloch abgelöst. Wale durchschwimmen noch immer die Weltmeere. Australien erfreut sich regen Bevölkerungswachstums sowie eines Rekordwirtschaftswachstums. Amerika ist wieder der größte Ölproduzent der Welt. Lebenserwartung und Lebensstandard in den Entwicklungsländern haben massiv zugenommen. Etc. etc. etc.

Und der Amazonas-Regenwald steht noch immer. Waldbrände hin, Waldbrände her. Ob in Brasilien, Afrika, Indonesien usw. Wo Bolsonaro Präsident ist oder auch nicht.

Wir warten unterdessen gespannt auf die nächste Hysteriewelle.

