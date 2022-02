Bill Gates behauptet, er kann künftige Pandemien verhindern

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Lukasz Kobus/European Commission

Multimilliardär will das, was er über Corona gelernt hat, „mit den Menschen teilen”

Mangelndes Selbstbewusstsein kann man Bill Gates nicht vorwerfen. Der Microsoft-Gründer und Impf-Lobbyist behauptet, er könne künftige Pandemien verhindern. Wer genau wissen will, wie das der Studienabbrecher ohne medizinische Ausbildung schaffen will, muss sich allerdings noch bis Mai gedulden. Dann nämlich erscheint Bill Gates‘ Buch „How to Prevent the Nex Pandemic” („Wie die nächste Pandemie verhindert werden kann“).

Auf seinem Blog mach Gates Werbung für sein Buch und lässt schreibt, er verfolge Covid seit den ersten Tages des Ausbruchs und arbeite mit Experten innerhalb und außerhalb der Gates-Stiftung zusammen, die sich für eine gerechtere Reaktion engagieren und sein Jahrzehnten gegen Infektionskrankheiten kämpfen. Dabei habe er „viel gelernt – sowohl über diese Pandemie selbst als auch über darüber, wie wir die nächste aufhalten können“ –, und das, was er gehört habe, möchte er „mit den Menschen teilen“.

Anschließend lässt Gates wissen, in seinem Buch beschreibe er „die konkreten Schritte, die wir unternehmen können, um nicht nur künftige Pandemien zu verhindern, sondern auch eine bessere Gesundheitsversorgung für alle Menschen auf der Welt zu gewährleisten. Ich skizziere die Lehren, die wir aus dieser Pandemie ziehen können, die Innovationen, die wir brauchen, um Leben zu retten, und die neuen Instrumente, die wir brauchen, um Krankheitserreger frühzeitig zu stoppen“.

Außerdem erzählt der Multimilliardär in seinem Buch von „regelmäßigen Gesprächen mit führenden Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens wie Anthony Fauci und Tedros Adhanom Ghebreyesus“ sowie seine Meinung „zu den Impfstoffen, die die Flut eindämmen. Fauci ist Berater von US-Präsident Biden, Ghebreyesus ist Leiter der Weltgesundheitsorganisation WHO, die wiederum maßgeblich von der Gates-Stiftung finanziert wird. Interessant zu erfahren wäre auch der Inhalt von Gesprächen, die Gates mit führenden Vertretern der Pharma-Industrie geführt hat.