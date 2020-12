Bill Gates erwartet Rückkehr zur Normalität erst 2022

Studienabbrecher ohne irgendeine medizinische Qualifikation als großer Corona-Experte

Der US-amerikanische Multimilliardär und Impf-Lobbyist Bill Gates schwört die Leute auf harte Zeiten ein. Eine Rückkehr zur Normalität werde erst in zwölf bis 18 Monaten, also möglicherweise erst 2022 möglich sein, sagte der Gründer des IT-Konzerns Microsoft in einem Interview mit dem Sender CNN. Außerdem sollten landesweit in den kommenden vier bis sechs Monaten „traurigerweise“ alle Bars und Restaurants geschlossen werden.

Gates, der mit seiner Stiftung verschiedene, mitunter auch fragwürdige Impf-Projekte unterstützt, ließ auch eine klare politische Präferenz erkennen. Weil Präsident Donald Trump sich weigere, seine Wahlniederlage einzugestehen, erschwere dies die Verteilung von Impfstoffen. Gates lobte die Regierung des wahrscheinlich künftigen US-Präsidenten Joseph „Joe“ Biden. Diese habe „klare Pläne“ zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus vorgelegt, weshalb er denke, „wir werden das positiv durchstehen“.

Der Multimilliardär fügte noch hinzu: „Ich bin zufrieden mit den Menschen und der Priorität, die der gewählte Präsident Biden und sein Team diesem Problem beimessen“. Biden gilt unter anderem als Befürworter eines Maskenzwanges.

Gates, ein Studienabbrecher ohne irgendeine medizinische Qualifikation, gefällt sich offenkundig in der Rolle des Covid-19-Experten. Und die Mainstreammedien finden Gefallen an Gates. Dies nicht nur wegen seinen Spenden in Bezug auf Impfungen, sondern auch wegen eines Videos aus dem Jahr 2015. Damals sagte er eine ähnliche Pandemie wie heute die Coronakrise voraus und meinte, die Welt sei dafür nicht vorbereitet.

[Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Mueller /MSC Lizenz: CC BY 3.0 DE]