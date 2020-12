China: Wie Daimler im Corona-Jahr profitiert

Der deutsche Automobilhersteller verkaufte fast 700.000 Stück mehr als im Vorjahreszeitraum.

Laut Mercedes-Benz geben chinesische Bürger statt Auslandsreisen ihr Geld nun für neue Autos aus. Besonders teure Premiumprodukte werden häufiger als normale PKWs gekauft. „Der Premiummarkt in China entwickelt sich auch in diesem Jahr wieder deutlich stärker als der generelle Pkw-Markt”(…) „Hier ist viel Geld verfügbar, das man auch in gute Produkte stecken kann.”, sagte der für das Chinageschäft zuständige Konzernvorstand Hubertus Troska am Freitag auf einer Telefonkonferenz.

Insgesamt habe die Automarke von Jänner bis November in China 693.000 Autos mehr Fahrzeuge verkauft als im vergangenen Vorjahreszeitraum.

Dementsprechend setzt der deutsche Automobilhersteller, so wie auch die Konkurrenz, zukünftig auf lokale Produktion. “Wir werden in diesem Jahr über 600.000 Mercedes-Benz-Pkw lokal produzieren”, sagte der Troska.

Ebenso sollen Forschung und Entwicklung in China vorangetrieben werden. Daimler möchte dabei aber keine eigene, abgeschottete Einheit, sondern eine weltweite Arbeitsteilung der Entwicklergruppen.

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Diego Delso Lizenz: CC BY-SA 3.0]