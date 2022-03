Chinesischer Ministeriumssprecher: USA sind „Lügner und Unruhestifter“

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/SSGT AARON D. ALLMON II, USAF Lizenz: public domain



Peking lässt sich von den Drohungen aus Washington nicht beeindrucken

China lässt sich von den Drohungen der USA, weil es im Ukraine-Krieg nicht von Russland abrückt, nicht beeindrucken. Im Gegenteil, Peking hält Washington den Spiegel vors Gesicht. Am Donnerstag bezeichnete Wu Qian, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, die USA als „Lügner und Unruhestifter“. Außerdem „weiß jeder“, so Wu, welches Land der „größte Initiator“ der Ukraine-Krise sei. Gemeint sind die USA, die seit gut zwei Jahrzehnten die NATO-Osterweiterung vorantreiben und damit die Sicherheitsinteressen Russlands missachten.

Der chinesische Ministeriumssprecher ging auch auf Anschuldigungen anonymer US-Beamter ein, wonach Peking im Voraus vom russischen Angriff auf die Ukraine gewusst und dass Peking Moskau gebeten habe, seinen Plan erst nach den Olympischen Winterspielen in Peking umzusetzen.

Wu verurteilte diese Anschuldigungen sowie Berichte, wonach China Russland angeblich militärische Unterstützung angeboten habe. Dies sei „absolute Falschinformation“, die nur dem Zweck diene, „China die Schuld zuzuschieben und es mit Dreck zu bewerfen“.

Überdies zeigten die Anschuldigungen „das wahre Gesicht der USA als Lügner und Unruhestifter“, sagte Wu und fügte hinzu, dass sein Land sich entschieden gegen Versuche der USA wehre, „falsche und böswillige Informationen zu verbreiten, die sich gegen China in der Ukraine-Frage richten“. Wu sagte auch, Peking wolle, dass „alle Parteien“ die Tür für Dialog, Konsultationen und Verhandlungen offenhalten, um die Situation in der Ukraine zu deeskalieren, und dass China eine „konstruktive Rolle bei der Suche nach Frieden und dessen Verwirklichung“ spielen werde.

Zudem rief Wu zu einer ausgewogenen, effektiven und nachhaltigen europäischen Sicherheitsarchitektur“ auf und wies darauf hin, dass die Volksrepublik China seit ihrer Gründung „nie in andere Länder einmarschiert ist, nie Stellvertreterkriege geführt hat, nie nach Einflusssphären strebte und nie an einer militärischen Blockkonfrontation teilgenommen hat.“ Das ist ein klarer Seitenhieb auf die US-Kriege in Afghanistan und im Irak sowie auf die Unterstützung syrischer Islamisten.