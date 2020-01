Christdemokraten und Linksextremisten Seite an Seite

CDU marschiert zusammen mit Antifa, der Stiefeltruppe des Linksfaschismus

Sogenannte Christdemokraten haben offenbar keinerlei Berührungsängste gegenüber Linksextremisten mehr, wie ein Fall aus Salzgitter zeigt. In der niedersächsischen Stadt fand am 8. Jänner eine als „Mahnwache“ bezeichnete Kundgebung statt, zu der die Systemparteien SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen und Die Linke aufgerufen hatten. Anlass war der Neujahrsempfang der AfD, bei dem Andreas Kalbitz als Redner auftrat. Kalbitz ist AfD-Vorsitzender von Brandenburg und konnte bei Landtagswahl im vergangenen Jahr den Stimmenanteil der Patrioten auf 23,5 Prozent verdoppeln.

Auf Videos ist zu sehen, wie bei der „Mahnwache“ Fahnen geschwenkt werden – und zwar Fahnen der CDU und Fahnen der Antifa Seite an Seite. Für die „Christdemokraten“, die immer weiter nach links abdriften, ist offenkundig kein Problem, dass die Antifa die Stiefeltruppe des Linksfaschismus ist und nicht davor zurückschreckt, politisch Andersdenkende zu terrorisieren.

Umso befremdlicher sind daher Aussagen verschiedener CDU-Vertreter. So zitiert etwa regionalsalzgitter.de den CDU-Lokalpolitiker Christian Striese mit folgenden Worten: „Wir können es nicht hinnehmen, dass in der AfD rechtsnationale Kräfte immer weiter erstarken und unsere Demokratie gefährden.“ Wenn jemand die Demokratie gefährdet dann sind es all jene, die mit dem Linksextremismus gemeinsame Sache machen.

[Autor: B.T. Bild: Screenshot “Youtube” России Lizenz: –]