Demokratin will Trump-Wähler über ihren „Fehler“ aufklären

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Governor Tom Wolf from Harrisburg, PA Lizenz: CC BY 2.0



Einmal mehr zeigen Linke ihr fragwürdiges Demokratieverständnis

Linke halten sich häufig für die „besseren“ Menschen, weil sie auf der „moralisch richtigen“ Seite stehen. Folglich haben sie einen Hang dazu, Menschen mit abweichender, also konservativer Meinung umzuerziehen. Diese fragwürdigen Eigenschaften treffen offenkundig auf Susan Wild, eine demokratische Kongressabgeordnete aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania, zu. Im Herbst stellt sie sich bei den Kongresswahlen der Wiederwahl. Ob sich Wild gegen die Republikanerin Lisa Scheller, die sie 2020 besiegt hatte, durchsetzen wird können, gilt derzeit jedoch als ungewiss.

Wie der Sender Fox News berichtete, sagte Wild bei einem virtuellen Treffen, Wähler des früheren Präsidenten Donald Trump müssten über ihren „Fehler“ aufgeklärt werden. Dabei geht es im die Wähler im Carbon County, einem Bezirk, der in ihrem Wahlkreis liegt.

Konkret sagte Wild: „Carbon County hat viele Eigenschaften, aber es ist ein County, das – obwohl es einmal ein Obama-County war – inzwischen ein Trump-County geworden ist.“ Und dann sagte sie in überheblich-oberlehrerhafter Manier: Ich bin mir nicht ganz sicher, was in ihren Köpfen vorgeht, denn die Menschen in Carbon County sind genau die Art von Menschen, die nicht für Donald Trump stimmen sollten, aber ich schätze, dass ich sie vielleicht ein wenig darüber aufklären muss.“ Trump hatte Carbon County bei den Präsidentschaftswahlen 2020 mit 65 Prozent der Stimmen gewonnen.