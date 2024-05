Demokratische Partei in der Krise: Biden gegen Trump

Autor: A.R. Bild: Wikipedia/Gage Skidmore Lizenz: CC BY-SA 2.0 Deed

In der höchsten Führungsebene der Demokratischen Partei der USA breitet sich zunehmend Angst um die Wiederwahlchancen von Präsident Joe Biden aus, selbst unter Amtsträgern und Strategen, die zuvor noch Zuversicht bezüglich der bevorstehenden Auseinandersetzung mit Donald Trump signalisierten. Die Stimmung im Wahlkampfteam beschreiben viele als anstrengend und ohne Freude, und fünf Monate vor der Wahl sind aus anfänglicher Unruhe echte Befürchtungen geworden.

„Man möchte nicht derjenige sein, der aufzeichnet, dass wir verloren haben oder dass die Kampagne schlecht läuft oder Biden Fehler macht. Keiner will dieser Mensch sein”, erklärt ein demokratischer Stratege nah am Weißen Haus. Bidens schlechte Umfragewerte sorgen demnach für Panik. „Das ist nicht mehr, ‘Oh mein Gott, Mitt Romney könnte Präsident werden.’ Es ist, ‘Oh mein Gott, die Demokratie könnte enden.'”

Die Alarmstimmung wird verschärft, da Trump in fünf Schlüsselstaaten führt, während jüngere und nicht-weiße Wähler ihre Loyalitäten verschieben. Die Strategen des Weißen Hauses sind sich der Realität scheinbar noch nicht bewusst, während Kritiker der Wahlkampfstrategie einräumen, dass das Thema Abtreibung zwar ein Gewinner sein sollte, sie jedoch von Freunden herausgefordert werden, wenn sie erklären sollen, warum Biden gewinnen wird.

„Es gibt noch einen Weg zu gewinnen, aber sie scheinen nicht auf diesem Weg zu sein”, sagt Pete Giangreco, ein langjähriger Demokratischer Stratege. „Wenn es darum geht, ob die 3,5 Jahre unter Biden besser waren als vier Jahre unter Trump, verlieren wir jeden Tag der Woche und zweimal am Sonntag.”

Zudem mischt sich der ehemalige Clinton-Stratege James Carville mit der Aussage ein, dass die Botschaften der Demokraten „voller Mist” sind. Pollster Nate Silver, der 2016 für seine falsche Vorhersage von den Demokraten kaltgestellt wurde und seitdem leicht nach rechts gerückt ist, kritisiert ebenfalls die demokratische Botschaft, dass es der Wirtschaft eigentlich gutgehe und Beschwerden über Inflation von Unwissen zeugten.

Bidens durchschnittliche Job-Zustimmungsrate liegt laut FiveThirtyEight bei 38,4 Prozent, was kaum eine Veränderung zu seinem Stand nach der Rede zur Lage der Nation im März darstellt. Diese fehlende Bewegung unterstreicht die begrenzte Wirkung der Bemühungen der Biden-Kampagne, die seitdem 25 Millionen Dollar in Swing States für Werbung ausgegeben hat.

Diese Entwicklung ist besorgniserregend für die Demokraten, da Trump bereits beginnt, sichere blaue, also traditionell demokratische Staaten wie New York, Kalifornien und New Jersey zu umwerben, was den Druck auf die Demokraten weiter erhöht. „New Yorker Demokraten müssen aufwachen”, warnt Mark Levine, Bezirkspräsident von Manhattan. „Die Zahl der Menschen in New York, einschließlich People of Color, die ich treffe und die positive Dinge über Trump sagen, ist alarmierend.”

Währenddessen übertrifft Trump Biden bei den Wahlkampfspenden deutlich, was weitere Sorgenfalten auf die Stirnen der Demokraten zeichnet. Die Situation zeugt von einer Krise, die nicht nur die Demokratische Partei, sondern die gesamte politische Linke erschüttern könnte.