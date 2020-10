Erdogan beleidigt die Europäer als „Faschisten“

Türkischer Präsident sollte jenen Rat befolgen, den er Frankreichs Macron gegeben hat

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist gut beraten, den Ratschlag, den er seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron erteilt hat, selbst zu befolgen und seinen Geisteszustand überprüfen zu lassen. Bei den jüngsten Spannungen mit den Europäern goss Erdogan Öl ins Feuer, indem er behauptete, „ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes Faschisten”.

Außerdem meinte der immer autoritärer regierende türkische Präsident, „die Muslime erleben heute eine ähnliche Lynchkampagne, wie sie gegen Juden in Europa zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg geführt wurde“. Erdogan erklärte auch, Angriffe auf Moslems seien in europäischen Ländern, zur „Politik an der Staatsspitze geworden, ich sage ihnen von hier, Sie sind Faschisten, sie sind das Glied in der Kette des Nationalsozialismus“.

Anlass für Erdogans Wutanfall ist eine Äußerung Macrons, nachdem ein Lehrer, der im Unterricht eine Mohammed-Karikatur gezeigt hatte, von einem 18-jährigen tschetschenischen Islamisten auf offener Straße geköpft worden war. Macron sagte dem Islamismus in Frankreich den Kampf an, was sein islamistischer türkischer Amtskollege Erdogan als „Islamophobie“ bezeichnete.

Mit seinen Ausfällen gegenüber den Europäern steht Erdogan in der islamischen Welt übrigens nicht alleine da. Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan warf Macron vor, er habe „beschlossen, die Islamophobie zu fördern, indem er den Islam angreift anstatt Terroristen, die Gewalt ausüben, seien es Moslems, weiße Suprematisten oder Nazi-Ideologen“.

[Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Russian Presidential Executive Office Lizenz: CC BY 4.0]