Europas Aufrüstung: Wer bezahlt die Milliarden?

Europa will mehr für seine Verteidigung ausgeben als jemals zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges. Nach dem NATO-Gipfel ist die Richtung klar: Die europäischen Mitgliedstaaten sollen ihre Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Die eigentliche Debatte beginnt jedoch erst jetzt. Denn jede zusätzliche Milliarde für die Landesverteidigung muss finanziert werden.

Mehr Sicherheit kostet mehr Geld

Die NATO-Staaten haben sich darauf verständigt, ihre Verteidigungsausgaben schrittweise deutlich zu erhöhen. Ziel ist es, die militärischen Fähigkeiten Europas auszubauen und die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu verringern.

Der sicherheitspolitische Hintergrund ist nachvollziehbar. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat gezeigt, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeit stärken muss. Gleichzeitig wächst in den USA seit Jahren der politische Druck, dass die europäischen Bündnispartner einen größeren Teil der gemeinsamen Last übernehmen.

Damit stellt sich jedoch eine unbequeme Frage: Woher soll das Geld kommen?

Die finanzielle Realität

Viele europäische Staaten kämpfen bereits heute mit hohen Schulden, steigenden Zinskosten und einer alternden Bevölkerung. Gleichzeitig wachsen die Ausgaben für Pensionen, Gesundheit, Pflege und den Klimaschutz.

Neue Verteidigungsausgaben lassen sich deshalb nur auf drei Wegen finanzieren: durch höhere Steuern, zusätzliche Schulden oder Einsparungen in anderen Bereichen. Eine vierte Möglichkeit gibt es dauerhaft nicht.

Gerade darin liegt das politische Dilemma. Während sich höhere Verteidigungsausgaben außenpolitisch zunehmend durchsetzen, wird die Diskussion über ihre Finanzierung häufig vermieden.

Sicherheit braucht eine starke Wirtschaft

Europa kann seine Verteidigungsfähigkeit nicht allein durch höhere Budgets sichern. Moderne Streitkräfte benötigen eine leistungsfähige Industrie, stabile Energieversorgung, technologische Innovation und wettbewerbsfähige Unternehmen.

Eine dauerhaft schwache Wirtschaft erschwert daher auch eine glaubwürdige Sicherheitspolitik.

Deshalb wird die Debatte häufig zu eng geführt. Es geht nicht nur um die Höhe der Verteidigungsausgaben, sondern auch um die wirtschaftlichen Voraussetzungen, um diese langfristig tragen zu können.

Gerade für Österreich stellt sich diese Frage besonders deutlich. Zwar ist das Land militärisch neutral, dennoch steigen auch hier die Verteidigungsausgaben. Gleichzeitig steht der Bundeshaushalt unter erheblichem Konsolidierungsdruck.

Die kommenden Jahre werden deshalb zeigen, ob Europa den notwendigen Ausbau seiner Verteidigungsfähigkeit mit einer soliden Finanzpolitik verbinden kann.

Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Wer mehr Verteidigung fordert, muss deshalb auch ehrlich sagen, wie sie finanziert werden soll.