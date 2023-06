Fox News in der Krise: Trump versucht Gewinn daraus zuschlagen

Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/Seth Werkheiser Lizenz: CC BY-SA 2.0

Fox News hat einen massiven Rückgang der Einschaltquoten im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, nachdem Tucker Carlson vor etwa sechs Wochen plötzlich den Sender verlassen hat.

Wie Deadline Hollywood berichtet hat Fox News einen Rückgang von 37% oder 1,42 Millionen Zuschauern zur Hauptsendezeit erlebt. Der konkurrierende Sender MSNBC konnte indes einen Zuwachs verzeichnen und erreichte 1,16 Millionen Zuschauer zur Hauptsendezeit, was einem Anstieg von 14% im Mai entspricht.

Auf dem dritten Platz lag CNN, dessen Hauptsendezeit-Einschaltquote im letzten Monat auf 494.000 Zuschauer sank, ein Rückgang von 25% im Vergleich zum Vorjahr.

In der begehrten Altersgruppe der 25- bis 54-Jährigen, die Werbetreibende oft zur Hauptsendezeit anvisieren, erreichte Fox durchschnittlich rund 135.000 Zuschauer. Das ist ein Rückgang von 62% im Vergleich zum Vorjahr. MSNBC hatte 120.000 Zuschauer in dieser Altersgruppe, ein Zuwachs von 14% im Vergleich zum Vorjahr, während CNN einen Rückgang von 25% auf 113.000 Zuschauer in dieser Altersgruppe verzeichnete.

Zum Vergleich: Fox News erreichte im ersten Quartal 2023 durchschnittlich rund 2,09 Millionen Zuschauer zur Hauptsendezeit. Dies war wahrscheinlich Carlsons Einfluss zu verdanken, da der ehemalige Moderator regelmäßig mehr als 3 Millionen Zuschauer für seine Sendung um 20 Uhr ET gewinnen konnte.

Allerdings ist “The Five” von Fox News immer noch die Nr. 1 unter den Kabelnachrichtensendungen und erreicht durchschnittlich 2,6 Millionen Zuschauer und 267.000 Zuschauer in der wichtigen Altersgruppe der 25- bis 54-Jährigen. Indes hat Moderator Jesse Watters durchschnittlich über 2 Millionen Zuschauer pro Episode.

Seit Carlsons Ausscheiden Ende April hat Fox mehrere Top-Moderatoren in seinen alten 20-Uhr-Slot rotiert. “Fox News Tonight” soll in der nächsten Woche von dem bekannten Moderator Harris Faulkner präsentiert werden.

“Es wurde noch keine Entscheidung über ein neues Programm zur Hauptsendezeit getroffen, und es gibt mehrere Szenarien, die in Betracht gezogen werden”, sagte ein Sprecher des Senders der Times.

Letzte Woche schlug der ehemalige Präsident Donald Trump vor, dass Fox klug daran tun würde, sich an seine Wähler zu wenden.

“FOX sollte MAGA unterstützen”, sagte Trump am 2. Juni auf Truth Social und fügte hinzu, dass Fox News leidet “weil die sehr klugen, sogar brillanten Magadonier wissen, dass FoxNews, trotz aller falschen Lippenbekenntnisse, Ron „DeSanctus“ (Trumps Spitznahme für DeSantis) oder sonst jemanden unterstützt, weil sie den größten ‘America first’-Präsidenten, der jemals einen Anzug und eine Krawatte getragen hat, mich, hassen.”

“Sie sind alle Globalisten, und Globalisten werden Amerika nie wieder groß machen!”

Es ist unvermeidlich, dass ein Sender wie Fox News einen gewaltigen Schlag erleiden wird, wenn ein so starker Anker wie Tucker Carlson den Posten räumt. Die Zahlen zeigen, dass Charisma und Durchsetzungskraft in der Medienlandschaft von entscheidender Bedeutung sind – eine Tatsache, die durch den rapiden Rückgang der Einschaltquoten nach Carlsons Weggang unterstrichen wird.

Es ist allerdings interessant zu beobachten, wie Fox sich bemüht, das Vakuum zu füllen, das durch Carlsons Ausscheiden entstanden ist. Die Rotation verschiedener Moderatoren zeigt eine Unsicherheit in der strategischen Ausrichtung des Senders. Es bleibt abzuwarten, ob diese Strategie auf lange Sicht erfolgreich sein wird oder ob sie nur den Mangel an einem klaren Nachfolger für Carlson verdeutlicht.

Die Bemerkungen des ehemaligen Präsidenten Trump offenbaren eine Spaltung innerhalb der konservativen Medien und der republikanischen Basis. Die Herausforderung für Fox besteht darin, eine Balance zu finden zwischen der Befriedigung der Trump-Anhängerschaft und der Erhaltung einer breiteren Zuschauerschaft. Ob das gelingt, wird letztendlich von der Fähigkeit des Senders abhängen, eine klare und überzeugende Botschaft zu senden, die über Parteilinien und Einzelinteressen hinausreicht.

Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich diese Situation weiterentwickelt und welche langfristigen Auswirkungen Carlsons Weggang auf Fox News und die gesamte Medienlandschaft haben wird. Die momentane Instabilität bei Fox könnte auch Chancen für andere Netzwerke bieten, ihre Position zu stärken. Auf jeden Fall zeigt sich, wie wichtig einzelne Persönlichkeiten in der Medienlandschaft sind und wie sehr der Verlust einer solchen Figur einen Sender ins Wanken bringen kann.