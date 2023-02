Frauen der Jungen Generation der SPÖ Wien unterstützen Abtreibungen

Autor: B.T.. Bild: Wikipedia/SravyaDatla Lizenz: CC BY-SA 4.0



„Vulva Party“ anlässlich des Geburtstags von Johanna Dohnal am 14. Februar

Am 14. Februar werden die Frauen der Jungen Generation der SPÖ Wien das „erste Frauenclubbing in Wien“ sowie eine „Vulva Party“ veranstalten. „Die Vulva Party garantiert einen Safe Space um ungestört mit Freundinnen zu feiern. Damit setzen wir ein wichtiges Zeichen für eine zeitgemäße und feministische Clubkultur“, heißt es in einer Aussendung.

Anlass der Veranstaltung zum Feiern der äußeren primären weiblichen Geschlechtsorgane ist aber nicht der Valentinstag, sondern der Geburtstag der ehemaligen Frauenministerin Johanna Dohnal. Diese SPÖ-Politikerin hatte großen Anteil daran, dass Abtreibungen, also die Tötung ungeborenen Lebens im Mutterleib, nicht mehr bestraft wird. Deshalb sei der Valentinstag „für uns Sozialdemokratinnen vielmehr ein Grund den Feminismus zu feiern“.

Abtreibungen scheinen also das zu sein, was bei der „Vulva Party“ im Mittelpunkt stehen wird. So können die Teilnahmerinnen entscheiden, ob die die drei Euro Eintrittsgeld an den Verein Wiener Frauenhäuser oder an den Verein „Changes for Women“ spenden wollen. Der Verein Changes For Women unterstützt Frauen, „die eine Abreibung benötigen, sich diese aber nicht leisten können“. Welche Frauen eine Abtreibung „benötigen“ wird nicht erläutert. Und wenn die Tötung ungeborener Kinder offenkundig eine Frage des Geldes ist, dass zeigt dies die lebensfeindliche Einstellung vieler junger Roter.