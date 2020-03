Gedanken eines Reaktionärs zum Coronavirus

Um den geneigten Leser dieser Zeilen nicht zu konsternieren, macht der Verfasser dieser Zeilen Eingangs einige Bemerkungen.

Er neigt nicht zu Verschwörungstheorien. Er glaubt an Impfungen, die elektronische Gesundheitsakte sowie an die klassische Schulmedizin. Er negiert Esoterik, Energetik sowie alternative Formen der Medizin.

Lee Harvey Oswald war der alleinige Mörder des US Präsidenten John F. Kennedy. Und kein Mitglied einer Verschwörung oder ein Sündenbock. Neil Armstrong und Buzz Aldrin haben am 21. Juli 1969 die Oberfläche des Mondes betreten. Und nicht eine entsprechende Kulisse in einem Filmstudio. Osama Bin Laden hat seine Häscher ausgesandt, um am 9. September 2001 vier Passagierflugzeuge zu entführen und mit der Absicht möglichst große Wunden in die Seele der amerikanischen Nation zu schlagen, gegen das World Trade Center, das Pentagon und gegen ein weiteres nicht erreichtes Ziel gesteuert. Und nicht CIA oder Mossad oder irgendein weiterer westlicher Geheimdienst.

Und Richard M. Nixon wurde das Opfer einer linken Verschwörung…

Dennoch drängt sich die eine oder andere Frage im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf. Warum werden Grippewellen, welche jährlich mehr Krankheitsfälle sowie Todesopfer fordern, nicht im selben Ausmaß bekämpft. Warum genießt das Coronavirus mehr Aufmerksamkeit in den Medien als Schweinegrippe, Vogelgrippe etc. zusammen. Warum ist die Grenzkrise zwischen Griechenland und der Türkei beinahe zur Gänze aus den Medien verschwunden. Warum wurde nun die Entscheidung getroffen Teile der AfD unter Beobachtung des Verfassungsschutzes zu stellen. Mit der Aussicht die Beobachtung auf die gesamte AfD auszuweiten. Warum riskieren Establishment wie Mainstream das Lostreten einer Weltwirtschaftskrise in einem amerikanischen Wahljahr, wo ein ungeliebter Republikaner zur Wiederwahl antritt.

Überlebende des Reaktorunglücks von Fukushima, welche nun den doppelten Strompreis berappen müssen, können diese Fragen möglicherweise beantworten…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/IAEA Imagebank Lizenz: CC BY-SA 2.0]