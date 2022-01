Glaube an Demokratie erschüttert

Autor: A.T. Bild: PxHere

Eine Länder übergreifende Studie zeigte, dass autokratische Regierungen mehr Vertrauen genießen als die demokratische Staatsform. Vor allem während der Corona Krise hat sich das Meinungsbild deutlich verändert.

Die jüngste Umfrage des Edelman Trust Barometer zeigte einen besorgniserregenden Mangel an Vertrauen in demokratisch gewählten Regierungen. Die Kommunikationsgruppe befragte zu dem Thema zwischen dem 1. und 24. November über 36.000 Personen in 28 Ländern.

Bemerkenswert ist, dass die deutsche Regierung als größter Verlierer hervorgeht. In der Vertrauensbewertung haben sie im Vergleich zum Vorjahr um sieben Punkte auf 46 verloren. Danach folgten der Corona-Hardliner Australien mit 53 (-6), die Niederlande mit 57 (-6), Südkorea mit 42 (-5) und die Vereinigten Staaten mit 43 (-5).

Im Gegensatz dazu konnten die autokratischen Staaten ihr Vertrauen in der Öffentlichkeit ausbauen. Laut der Studie erreichte China einen Wert von 83 (+11 Punkte), die Vereinigten Arabischen Emirate 76 (+9 Punkte) und Thailand 66 (+5 Punkte).

“Wir haben wirklich einen Zusammenbruch des Vertrauens in Demokratien”, sagte Richard Edelman. “Es geht alles zurück auf: ‘Haben Sie wirtschaftliches Vertrauen?'”. Damit spricht er die andauernde Besorgnis über den Verlust von Arbeitsplätzen an.

Das Vertrauen hänge also besonders von der ökologischen Lage des Landes ab. So sind zwei Drittel der Chinesen zuversichtlich, dass es ihren Familien in fünf Jahren besser gehen wird – und das trotz der sich abschwächenden Wirtschaft und der Immobilienkrise. In den meisten Demokratien bewerten nur etwa 20-40 % der Bevölkerung die Zukunft positiv.

Außerdem hänge das höhere Vertrauen in China wohl mit der Vorhersehbarkeit der chinesischen Politik zusammen. Das gelte insbesondere für die Corona-Krise.

“Ich denke, es gibt eine Kohärenz zwischen dem, was getan wird, und dem, was gesagt wird… Die Chinesen haben einen besseren Weg gefunden mit Covid umzugehen, als zum Beispiel die USA”, sagte Edelman gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Inwieweit die Vertrauenswerte der befragten Chinesen tatsächlich stimmen, ist fraglich. Dennoch zeigt die Studie eindeutig, dass große Unzufriedenheit über die gewählten Vertreter in demokratischen Ländern besteht.