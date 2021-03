Impf-Fanatiker-Selbsthilfegruppe – per Skype natürlich …

Reaktionäres Tagebuch

Impf-Fanatiker I: Ich fühle mich derart wohl und sicher. Endlich wieder alles normal. Herrlich.

Impf-Fanatiker II: In der Tat. Es wird besser und besser.

Impf-Fanatiker III: Wunderbar. Gott sei Dank!

Impf-Fanatiker IV: Toll. Ich warte ja noch auf meine Impfung.

Impf-Fanatiker I: Pfft. Also ich habe den Johnson & Johnson Impfstoff bekommen. Ich weiß ja nicht wie es bei Euch ist …

Impf-Fanatiker II: Ich! Also ich habe den Pfizer bekommen. Da habe ich mich nicht lumpen lassen. Wäre ja noch schöner …

Impf-Fanatiker III: Hm. He. Ha. Umpf. Na ja.

Impf-Fanatiker I: Was druckst Du so herum? Ha?

Impf-Fanatiker III: Ja, naja. Warum. Also so. Es ist sehr kompliziert …

Impf-Fanatiker II: Ha! Pah! Astra-Seneca!

Impf-Fanatiker III: (Zögerlich) Ja. (Entschieden) Aber es war nicht meine Schuld!

Impf-Fanatiker I: Das sagen Sie alle.

Impf-Fanatiker II: Ja, ja. Na Gott sei Dank reden wir nur über Skype.

Impf-Fanatiker IV: Warum? Gibt es da Unterschiede? Wegen Maske, Abstand und Testpflicht und so?

Impf-Fanatiker I: Natürlich nicht. Wegen solchen Leuten …

Impf-Fanatiker II: Also ich kann mir ein Leben ohne Maske nicht mehr vorstellen …

Impf-Fanatiker IV: Demnach ist gleichgültig?

Impf-Fanatiker I: So etwas gehört einfach zum guten Ton!

Impf-Fanatiker II: In der Tat. Überaus unschicklich.

Impf-Fanatiker I: Wenn man dazu gehören will, braucht man das ganze Programm. Maske, Abstand, Test, Impfung. Am besten kein Astra-Seneca. Aber zur Not …

Etwas später im Impf-Zentrum …

Impf-Fanatiker IV: Ja, hallo. Spritzen Sie mir etwas. Was? Egal! Irgendetwas! Schnell …

[Autor: G.B. Bild: Wilfried Pohnke from Pixabay Lizenz: -]