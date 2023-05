Keine Weißen erlaubt: Schwarze Kinder brauchen Erholung von Deutschen

Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/Felix Müller Lizenz: CC BY-SA 4.0

„Kinder haben es noch nie erlebt, dass alle anderen auch schwarz sind“, sagt Anthony Owosekun, Gründer von EMPOCA. EMPOCA ist eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, Outdoor-Camps nur für schwarze Kinder und Jugendliche anzubieten und diese mit der Natur in Verbindung zu bringen. Weiße Menschen werden gebeten, fernzubleiben. Damit will Owosekun den jungen Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich in einer Umgebung frei zu fühlen, in der sie vollständig repräsentiert sind.

„EMPOCA ist die einzige Organisation in Europa, die schwarze Kinder und Jugendliche mit der Natur verbindet“, betont Owosekun. Seit 2018 erfreuen sich die Outdoor-Programme der Organisation zunehmender Beliebtheit. Die Teilnehmer im Alter von 7 bis 16 Jahren können Spaß haben, neue Freundschaften schließen, ihre Talente entdecken und neue Fähigkeiten erlernen, während sie sich in der Natur erholen und entspannen. Mit einem erfahrenen und ausgebildeten Team schwarzer Betreuer erleben sie eine spannende und erholsame Zeit.

Darüber hinaus setzt sich EMPOCA dafür ein, junge schwarze Menschen in der Outdoor-Branche sichtbar zu machen und sie zu ermutigen, eine aktivere Rolle im Klimaschutz einzunehmen. Die Organisation arbeitet mit ideologisch motivierten Partnern und Unterstützern zusammen, um dieses Ziel zu erreichen.

„Wir schreiben neue Geschichten, bewirken Gutes, motivieren Kinder und Jugendliche, sich für unser Klima einzusetzen und damit die Welt zu verändern“, erklärt Owosekun. Die Mission von EMPOCA ist es, viele schwarze Kinder und Jugendliche zu erreichen, die die Natur lieben und sich dort sicher erholen und entspannen können.

