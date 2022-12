Kyborgs* in sechs Monaten? – Neuralink vor FDA Entscheidung

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Steve Jurvetson Lizenz: CC BY 2.0



Elon Musks Gehirncomputerchips könnten erstmals in einen Menschen eingesetzt werden. Die Technologie soll neurologische Erkrankungen so wie Alzheimer, Demenz oder Rückenmarksverletzungen heilen.

Unglaublich aber wahr: Das, was früher nur in Filmen hätte passieren können, wird allmählich zur Realität. Nachdem diverse erfolgreiche Tests an Tieren durchgeführt wurden, könnten bald klinische Studien am Menschen ausprobiert werden. Bereits vor einem Jahr zeigte Elon Musk, wie ein Affe mittels seiner Gedanken ein Computerspiel steuert. Mittlerweile ist das Internet voll von solchen Videos.

„Wir sind extrem vorsichtig und wollen sichergehen, dass es gut funktioniert, bevor wir ein Gerät in einen Menschen einsetzen, aber wir haben, glaube ich, die meisten unserer Unterlagen bei der FDA eingereicht“, sagte Musk am Mittwoch.

Ob sich die zeitnahen Ankündigungen für richtig erweisen, ist ungewiss. Das in Austin, Texas ansässige Unternehmen versprach bereits 2019 eine behördliche Genehmigung bis Ende 2020 und den Versuchsbeginn 2021.

Eine Frage, die bislang unbeantwortet bleibt, ist eine philosophische. Wenn es tatsächlich jetzt schon zum Einsatz von Computer-Chips im Gehirn für Menschen mit Krankheiten kommt, dann ist es nur eine Frage der Zeit bis diese Chips für die kommerzielle Nutzung eingesetzt werden können. Von geräuschloser Gedankenübertragung über Erinnerungen speichern ist praktisch alles möglich. Das verändert den Menschen und sein Leben grundlegend. Dazu sagte Maske nur: „Die Zukunft wird seltsam sein“. Doch ob der Transhumanismus wirklich ein erstrebenswerter Allgemeinzustand ist und unsere Natur eigentlich überhaupt entspricht, kann der Technokrat nicht klären. Allerdings stellt sich ebenso die Frage, inwieweit bahnbrechende Innovationen und technologischer Fortschritt angesichts der menschlichen Neugier überhaupt noch zu stoppen sind.

* Kyborg ist abgeleitet von „kybernetischer Organismus“ und bezeichnet ein Mischwesen aus organischen Substanzen und Maschine.