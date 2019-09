Linke Schauspieler fordern: Trump-Unterstützer auf schwarze Liste setzen

Linksversifftes Hollywood zeigt seine intolerante, hässliche Fratze

Ein Paradebeispiel für linke Toleranz liefern die aus der Fernsehserie „Will & Grace“ bekannten US-Schauspieler Debra Messing und Eric McCormack. Wie die britische Zeitung „The Independent“ berichtet, fordern sie in Hollywood auf, jeden auf eine schwarze Liste zu setzen, der an einer bevorstehenden Spendenaktion für US-Präsident Donald Trump teilnimmt. „Bitte drucken Sie eine Liste aller Teilnehmer auf. Die Öffentlichkeit hat ein Recht, es zu wissen“, schrieb Messing auf Twitter.

Und McCormack tat, ebenfalls auf Twitter, seinen Hass und seine Verachtung gegenüber politisch Andersdenkenden kund: „Bitte berichten Sie von jedem, der an dieser Veranstaltung teilnimmt, damit der Rest von uns weiß, mit wem wir nicht zusammenarbeiten wollen.“ Messing assistierte McCormack, indem sie twitterte, die Öffentlichkeit habe ein „Recht“ zu wissen, wer für Trump spendet.

Was derzeit in Hollywood geschieht, ist ein McCarthyismus unter umgekehrten Vorzeichen. In den 1950er Jahren wurden auf Initiative des US-Senators Joseph McCarthy Hollywood-Schauspieler auf eine schwarze Liste gesetzt, die im Verdacht standen, mit dem Kommunismus zu sympathisieren.

