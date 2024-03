Mark Ruttes Ambition auf den NATO-Generalsekretär ist ohne Aussicht auf Erfolg

Autor: E.K.-L. Bild: Wikipedia/European Commission (Christophe Licoppe) Lizenz: CC BY-SA 2.0 DEED

Jeder kennt den Spruch Die Rechnung ohne den Wirt machen. Dazu die Vorgeschichte: „ Meiner Meinung nach haben sie in der Europäischen Union nichts mehr zu suchen“, urteilt 2021 der niederländische Regierungschef Mark Rutte beim Gipfel in Brüssel über Ungarn. Und: „ Wir wollen Ungarn in die Knie zwingen.“

Rutte, nach eigener Einschätzung ein woker Gutmensch ohne Fehl und Tadel, setzt sich damals mit Nachdruck dafür ein, dass die EU Zahlungen an Budapest in Milliardenhöhe wegen Bedenken über den angeblich schlechten Zustand des Rechtsstaats im Orbán-Land einfriert.

Das war (und vermutlich auch: ist) die Ansicht eines Politikers, der im Juli des Vorjahres als Ministerpräsident scheitert und daraufhin König Willem-Alexander seinen Rücktritt anbieten muss. Doch bevor Rutte über andere Länder den Stab bricht, sie vom moralischen Hochsitz aus belehren will, möge er, und damit sein Land, vor der eigenen Türe kehren.

Denn die Gräueltaten der Holländer in ihren Kolonien Indonesien und Guyana sind nicht ohne. Ganz abgesehen davon, dass zwischen 1940 und 1945 ein erheblicher Teil der niederländischen Bevölkerung der reichsdeutschen Besatzung mit Wohlwollen und der Bereitschaft zur Zusammenarbeit gegenübersteht. Um das zu kaschieren, erhebt Den Haag nach Kriegsende großspurig Anspruch auf deutsche Gebiete, die auch die Stadt Köln beinhalten. Ein Ansinnen, das dieWestalliierten glatt ablehnen.

Zurück zu Mark Rutte, der seit dem Vorjahr gleichsam arbeitslos ist und Ausschau nach einer neuen standesgemäßen Position hält. Da kommt ihm der Rücktritt des NATO-Generalsekretärs Jens Stolzenberg per Ende September dieses Jahres zupass. Auch das steuerfreie Jahressalär von drei Millionen Euro geht für den 57-jährigen Junggesellen mit guten Kontakten zur LGBTQ+-Szene in Ordnung.

Die USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich stellen sich unlängst hinter Rutte. Aber es gilt das Einstimmigkeitsprinzip, das heißt, der ambitionierte Holländer braucht die Zustimmung aller 32 NATO-Mitgliedsländer.

Nun betritt Viktor Orbán, der Wirt (siehe oben), die Bühne und Rutte wird von seiner Vergangenheit eingeholt. „Wir können sicherlich nicht die Wahl einer Person zum NATO-Generalsekretär unterstützen, die zuvor Ungarn in die Knie zwingen wollte. Es wäre sehr seltsam, wenn die Kandidatur einer solchen Person von der ungarischen Regierung unterstützt werden würde“, sagt Ungarns Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag, dem 4. März 2024, in Budapest.

Doch nicht nur in Ungarn hat Rutte Gegner. Offenbar will Rumänien seinen deutschstämmigen Staatspräsidenten Klaus Johannis als weiteren Kandidaten aufstellen. Offiziell gibt es bis dato aber keine Stellungnahmen dazu. Auch andere osteuropäische Verbündete wollen einen Nachfolger für Stoltenberg aus ihren Reihen. Estlands Regierungschefin Kaja Kallas werden ebenfalls Ambitionen nachgesagt.

Eine weiterer kecker Spruch schlägt jetzt zuungunsten des Holländers aus: Im Mai 2009 kommt Rutte mit der Forderung in die Medien, dass Holocaust-Leugnung im Sinne der Meinungsfreiheit nicht mehr strafbar sein solle. Das Verbot habe er schon immer malloterig („dumm, albern“) gefunden. Das Kratzen an einem derartigen Dogma bleibt gewiss nicht ungesühnt.

Fazit: Mark Ruttes Chancen sind gleich null.