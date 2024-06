Millionär-Migration: Wohin gehen und wovon fliehen sie im Jahr 2024

Autor: A.R. Bild: Wikipedia/giggel Lizenz: CC BY 3.0

Laut Henley & Partners sind 20 Prozent der vermögenden Individuen Unternehmer, bei den Multimillionären und Milliardären sind es sogar 60 Prozent. Diese Gruppe fördert durch ihre Investitionen und Unternehmensgründungen die Jobkreation und wirtschaftliche Entwicklung in ihren neuen Heimatländern.

Die VAE haben sich durch eine strategische Ausrichtung auf Wirtschaftsdiversifikation und staatliche Investitionen als globale Wirtschaftsmacht etabliert. Großinvestitionen in Tourismus, Immobilien, Logistik, Finanzdienstleistungen und den Technologiemarkt haben das Land für junge Unternehmer weltweit attraktiv gemacht. Unterstützt wird dieser Trend durch die Übernahme internationaler Standards in Regulierungs- und Marktrahmen sowie durch steuerliche Anreize. Über 30 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen in die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) fließen in die VAE.

In China sorgen wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen dafür, dass Millionäre das Land verlassen. Für 2024 wird mit einem Rekordabfluss von 15.200 wohlhabenden Bürgern gerechnet. Auch das Vereinigte Königreich sieht sich mit anhaltenden Verlusten konfrontiert: 2024 sollen 9.500 Millionäre das Land verlassen. Dies verstärkt den Trend der letzten Jahre, in denen bereits 16.500 Millionäre seit dem Brexit das Land verließen. Historisch gesehen war das UK lange Zeit ein Anziehungspunkt für reiche Familien aus Europa, Afrika, Asien und dem Nahen Osten – eine Entwicklung, die sich nun umzukehren scheint.

Die Verschiebung von Reichtum über nationale Grenzen hinweg bietet eine faszinierende Lektion über den Einfluss globaler Unsicherheiten und Opportunitäten. Während einige Länder wie Magneten wirken, erleben andere eine Vermögensflucht, die die wirtschaftliche Landschaft nachhaltig prägen wird. Die wahren Kosten dieser Migration gehen weit über finanzielle Bilanzen hinaus und berühren die sozialen und politischen Strukturen der betroffenen Staaten.