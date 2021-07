Mindestens fünf Corona-Fälle im U-Ausschuss

Die FPÖ und Christian Hafenecker werden allerdings medial dafür gegeißelt.

Nach FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker wurden nun auch der Grüne David Stögmüller und Stephanie Krisper von den NEOS positiv getestet. Insgesamt sind es bereits mindestens fünf Fälle. Die Arbeit des U-Ausschuss geht trotzdem weiter. Je ein Mitarbeiter von SPÖ und Grünen haben sich ebenfalls angesteckt.

Hafenecker wird nun als Verursacher dieses sogenannten „Clusters“ dargestellt. Er hätte sein Testergebnis zudem drei Tage zu spät gemeldet. Der Mediensprecher der Freiheitlichen Partei hatte am Sonntag alle Vorwürfe zurückgewiesen. Hafenecker erklärte, er habe sein näheres Umfeld sofort nach dem positiven Test informiert. Seine Symptome seien sehr mild, er habe nur zwei Tage lang Schweißausbrüche gehabt und glaube, schon am Weg der Besserung zu sein.

Für Herbert Kickl hat Hafenecker rechtzeitig und richtig gehandelt:

„Nach meinen Informationen war es so, dass am Samstag klar war, dass er tatsächlich infiziert ist”, sagte der FPÖ-Bundesparteiobmann. Hafenecker habe dann umgehend alle Kontaktpersonen informiert. „Da kann man ihm keinen Vorwurf machen”, so Kickl.

Dass wieder einmal die FPÖ als Schuldiger dargestellt wird, ist typisch. Kurz-nahe Medien versuchen damit den Fokus von ihrer Partei auf den „ewigen bösen Buben“ abzuschieben. Dieses Ereignis überschattet allerdings nur kurz die Wetterlandschaft des öffentlichen Interesses. Das Unwetter selbst wird jedoch irgendwann die wirklich Schuldigen treffen.

[Autor: A.T. Bilder: Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS Lizenz: -]