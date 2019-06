Nach Wahldebakel will May Brexit-Abkommen verwässern

„Wen die Götter strafen wollen, den zeichnen sie mit Blindheit“, schrieb Douglas Murray in seinem Werk „The Strange Death of Europe.“ Murray ist vermutlich ebenso ungern korrekt in seinen Prognosen wie Sarrazin, Sinn, Laqueur usw. Nicht ob wissenschaftlichem Präzisionsmangels, sondern aufgrund der Furcht vor dem Inkrafttreten der eigenen Kassandrarufe.

Das Ergebnis der britischen Lokalwahlen müsste durch die Verantwortlichen als Atomblitz wahrgenommen werden. Die Tories verloren weit über 1.200 Sitze. Obwohl Brexiteers wie Boris Johnson, eingefleischte Konservative, die nun für Farages Brexit-Party bei den EU-Wahlen antreten oder so genannte „Graswurzel-Funktionäre“, welche oftmals das Rückgrat einer Partei bilden, die Wähler beschworen hatten, zwischen Kommunalpolitik und Europapolitik zu unterscheiden. Ihre Bemühungen könnten auf folgenden Nenner gebracht werden: Habt noch etwas Geduld. Den echten Denkzettel könnt ihr bei EU-Wahl austeilen.

Nachdem nunmehr sämtliche Dämme im Hinblick auf Parteiräson, Zurückhaltung, Taktik etc. gebrochen sind, kann nach der Kernspaltung bei den Lokalwahlen eine Kernschmelze bei den EU-Wahlen erwartet werden. Schließlich benötigt eine Wasserstoffbombe eine Atombombe als Zünder.

Da die Brexit-Party bei den Lokalwahlen noch nicht antreten konnte, verteilten sich die übrigen Stimmen auf Liberaldemokraten, Grüne und Unabhängige. Letztere konnten die meisten Sitze dazugewinnen. Labour wurde trotz anderslautender Umfragen mit einem Minus von über 60 Sitzen abgestraft.

Theresa May sucht ihr Heil nunmehr in einer weiteren Verwässerung des ohnedies Fake-Brexit-Abkommens, um gemeinsam mit Labour eine Mehrheit zu finden. Logische Überlegungen lassen sich diesbezüglich nurmehr abseits des Wählerwillens nachvollziehen. Die Premierministerin hat sich endgültig als „Remain-Vertreterin“ geoutet.

Der Wähler soll so lange frustriert werden, bis er nicht mehr aktiv am politischen Entscheidungsprozess teilnimmt. Kommt es zur Entscheidung Corbyn oder Konservative, handelt der Wähler vergleichbar enttäuschten Unionsanhängern, die doch noch Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün verhindern wollen. Merkels Lebensversicherung. May hat offenbar denselben Versicherungsvertreter wie Merkel.

Jedoch hat May vergessen, welchen Volkes Regierungschefin sie ist. Es gilt das alte Sprichwort: Vor der Wahl zwischen Sicherheit oder Freiheit, entscheidet sich der Deutsche für die Sicherheit. Vor der Wahl zwischen Freiheit oder Sicherheit, entscheidet sich der Angelsachse für die Freiheit!

(Bild: