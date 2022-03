Nepal lässt sich nicht vor ukrainischen Propaganda-Karren spannen

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/McKay Savage from London, UK

Weiterhin werden Genehmigungen für russische Bergsteiger erteilt

Nicht jeder Staat lässt sich von der Ukraine vor den Propaganda-Karren spannen. So wird – entgegen der Forderung Kiews – Nepal auch weiterhin russischen Bergsteigern Bewilligungen zur Besteigung seiner Himalaya-Gipfel erteilen, wie die BBC berichtet.

In einer diplomatischen Note der ukrainischen Botschaft in Delhi an die nepalesische Regierung heiß es, dass zahlreiche internationale Sportverbände russische Athleten ausgeschlossen haben. „In Anbetracht der obigen Ausführungen wird die geschätzte nepalesische Seite gebeten, russische Bergsteigergruppen bis zum Ende der russischen Invasion in der Ukraine zu verbieten“.

Die nepalesischen Behörden erklären jedoch, dass sie weiterhin Genehmigungen an Personen erteilen, die sich an die Regeln und Vorschriften der Regierung halten. „Bisher hat sich an unserer Politik nichts geändert“, sagte der Generaldirektor der nepalesischen Tourismusbehörde, Taranath Adhikari, gegenüber der BBC.

Und Adhikari führte aus: „Wir sind der Meinung, dass unsere Berge ein globales Gut sind und dass alle Bürger eines Landes, die sie zur Erlangung des Friedens besuchen wollen, dies tun dürfen – solange sie sich an unsere gesetzlichen Bestimmungen halten.“ Oder anders formuliert: Während die Ukraine das Bergsteigen für politische Zwecke zu missbrauchen versucht, betont Nepal das Friedliche und damit auch das Völkerverbindende.