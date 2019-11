Patriotische Schwedendemokraten erstmals auf Platz 1 in Umfragen

Erwachen Schweden endlich aus ihrer politisch-korrekten Lethargie

Tägliche Vergewaltigungen, Bombenexplosionen und Gewalttaten, die in Schweden von kulturellen Bereicherungen aus Ländern der Dritten Welt verübt wurden, scheinen ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Neueste Umfragen lassen darauf schließen, dass immer mehr Schweden aus ihrer politisch korrekten Lethargie erwachen. Denn in einer aktuellen Meinungsumfrage sind die Schwedendemokraten erstmals stärkste politische Kraft in dem skandinavischen Land.

Laut einer aktuellen Umfrage der Zeitung „Svenska Dagladet“ liegt die patriotische Partei bei einem Stimmenanteil von 24 Prozent, knapp dahinter die Sozialdemokraten mit 22,2 Prozent. Jimmy Akesson, Parteichef der Schwedendemokraten, sieht sich in seiner Arbeit bestätigt: „Ich habe lange argumentiert, dass wir früher oder später die größte Partei sein werden. Wir haben konstruktiv über Bandenkriminalität gesprochen, eskalierende Unsicherheit und die Einwanderungspolitik, welche über die Jahre nicht funktioniert hat.“

Schweden war in den vergangenen Jahren besonders von der Masseneinwanderung, die in der Regel unter dem Deckmantel des Asylwesens stattfand betroffen. Die Folge war unter anderem eine ausufernde Bandenkriminalität, sodass es in zahlreichen schwedischen Städten sogenannte „No go“-Bereiche gibt, in die sich die Polizei nicht mehr hinein traut.

Wie die Zeitung „Expressen“ schreibt, verlieren die Sozialdemokraten Wähler vor allem an die Schwedendemokraten und die Nichtwähler. Und die Christdemokraten sind auf dem Weg zu einer politischen Sekte: Laut Meinungsfrage würden nur noch 7,8 Prozent der Schweden für sie Stimmen.