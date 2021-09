Prinz Andrew wegen sexuellen Missbrauchs in den USA angeklagt

Autor: A.T. Bild: Bild: Wikipedia/Titanic Belfast Lizenz: CC BY 2.0

Der Epstein Vertraute muss sich nun vor Gericht verantworten. Andrew soll die damals 17-Jährige Virginia Giuffre mehrfach vergewaltigt haben. Der britische Prinz dementiert alle Vorwürfe.

Wie öffentlich wurde sind die Anklagedokumente gegen den Sohn der britischen Königin am Montag im Büro seines Anwalts in Los Angeles abgegeben worden. Wie die Anwälte der Klägerin weiters mitteilten, wurden bereits am Freitag diesbezügliche Unterlagen per E-Post versendet. Giuffre verlangt Schadensersatz. Sie soll vor 20 Jahren als 17-Jährige vom Royal mehrfach missbraucht worden sein.

Bisher verzögerte sich der Prozess in den USA, da nicht sicher ist, ob die Dokumente „korrekt zugestellt wurden“. Momentan befindet sich der Prinz in der schottischen Residenz seiner Mutter. Grund dafür sei, dass er nicht an seiner Meldeadresse zu erreichen ist. Andrew steckt in der Klemme, nachdem bereits der Londoner High Court als auch der zuständige Richter in New York zugunsten der Klägerin geurteilt hatten.

Der Prinz war ein langjähriger Freund und Vertrauter des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Der gut vernetzte Multimillionär nahm sich angeblich nach seiner Inhaftierung das Leben. Die Umstände seines Todes sind durchaus rätselhaft. Epstein war für seine fragwürdigen Privatfeiern bekannt, bei denen auch andere hochrangige Prominente anwesend gewesen sein sollen. Prinz Andrew selbst war mehrfach Übernachtungsgast bei dem einflussreichen Sexualstraftäter in den USA und der Karibik. Epstein und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell sollen jahrelang Minderjährige und junge Frauen verführt, abhängig und gefügig gemacht haben. Maxwell sitzt derzeit in einem New Yorker Gefängnis und wartet auf ihren Prozess.