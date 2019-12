Reaktionärer Adventkalender XIII

Sir Francis Drake läuft mit der Golden Hind im heimischen Hafen ein. Schwerbeladen mit spanischem Silber. Lord Nelson erhält im Lazarett die Nachricht vom Sieg seiner Flotte. Der Nelson Touch erwies sich als ebenso riskant wie erfolgreich. The Duke of Wellington ergreift die Hand Marschall Blüchers. Duldensstärke sowie Vertrauen in den Verbündeten rangen den korsischen Tyrannen nieder. Die Zulukrieger erweisen den Männern von Rorke’s Drift ihre Ehrerbietung. Es ist vollbracht. Churchill wendet sich an die Untertanen ihrer Majestät. Noch niemals hatten so viele so wenigen so viel zu verdanken. Gotcha! Die HMS Conqueror versenkt die General Belgrano.

Premierminister Johnson tritt vor seine Anhänger. Die Erleichterung ist ihm sichtlich anzumerken. Er spricht gelöster und befreiter. Anspannung sowie Last sind von ihm abgefallen. Der Weg der 2015 mit dem Versprechen Camerons im Falle eines Wahlsieges ein Referendum abzuhalten begonnen hatte, ist nun zu Ende gegangen. Johnson darf auf eine größere Mehrheit bauen, als sie Cameron 2015 errungen hatte. Selbst sprach er von einem mächtigen Mandat, welches ihm die Untertanen ihrer Majestät verliehen haben. Der Brexit kann nun endlich mit Ende Jänner 2020 vollzogen werden. Weitere Verhandlungen mit der gekränkten schwächelnden Rest-EU, den wohlgesinnten prosperierenden USA sowie dem Commonwealth und der übrigen Welt können nunmehr aus einer Position der Stärke und des Selbstbewusstseins geführt werden.

Ungeachtet der Kommentare in linken Medien hat Johnson überaus eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er alles andere als ein Clown ist. Aber was wäre ein Sieg der Freiheit, der nicht durch die Verbitterung der Linken versüßt wird.

Johnson verspricht den zahllosen neuen Anhängern ihr Vertrauen nicht zu enttäuschen. Dies war der Reagan-Democrats- bzw. Trump-Democrats-Moment. Blue Collar Workers aus Labour-Hochburgen, die den Tories unter Johnson nicht nur ihr Vertrauen, sondern auch ihre Hoffnungen geschenkt haben.

Die Verteidigung der westlichen Kultur vor Globalismus sowie Internationalismus. Ungeachtet von Integrationsbemühungen williger ethnischer Minderheiten.

Der „Daily Telegraph“ schrieb von einem Churchillschen Triumph, wie er seit Thatcher nicht mehr gesehen wurde. Und tatsächlich konnte Johnson mit Hilfe des Churchill-Faktors ein Ergebnis erzielen, welches seit Thatcher nicht mehr erreicht wurde.

Derweil Helmut Schmidt, Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in ihren Gräbern rotieren, dürfen Winston Churchill und Margaret Thatcher ihre Nation sowie ihr Erbe beruhigt in guten Händen wissen.

Aus Boris wurde endgültig Premierminister Johnson.

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Steve Nimmons from UK Lizenz: CC BY 2.0]