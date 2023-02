Rechter Gouverneur geht gegen linke Lügenpresse vor

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Gage Skidmore Lizenz: CC BY-SA 2.0



Keine Interviews für Sender, bis sich dieser für falschen Rassismusvorwurf entschuldigt

Ron DeSantis zeigt linken Journalisten, wo der Hammer hängt. Über seinen Pressesprecher ließ der Gouverneur von Florida mitteilen, dass er die Sender NBC und MSNBC ignorieren wird, bis sie sich für einen falschen Rassismusvorwurf entschuldigen. „Es wird keine Rücksicht auf irgendetwas genommen, das mit NBC Universal oder seinen Tochtergesellschaften zu tun hat, bis zumindest Andrea Mitchell die eklatante Lüge korrigiert, die sie über den Gouverneur verbreitet hat, wonach die Sklaverei und die Folgen der Sklaverei den Schülern in Florida nicht gelehrt werden sollten und NBC und seine Tochtergesellschaften eine konsistente Erfolgsbilanz wahrheitsgemäßer Berichterstattung aufweisen“, schrieb DeSantis‘ Pressesprecher Bryan Griffin auf Twitter.

NBC News-Journalistin Andrea Mitchell hatte bei einem Interview mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris in der Fragestellung insinuiert, dass der Republikaner DeSantis nicht wolle, dass in den Schulden Floridas das dunkle Kapitel der Sklaverei behandelt wird: „Lassen Sie mich Sie fragen, was weiß Gouverneur Ron DeSantis nicht über schwarze Geschichte und die schwarze Erfahrung, wenn er sagt, dass Sklaverei und die Folgen der Sklaverei Schulkindern in Florida nicht gelehrt werden sollten?“

Mitchells Aussage entbehrt jeder Grundlage und ist somit eine glatte Lüge. Wäre sie ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nachgekommen, dann hätte sie rasch herausgefunden, dass in Floridas Schulen die Geschichte der Sklaverei auf den Lehrplänen steht.

Auf der Internetseite des Bildungsministeriums von Florida ist nachzulesen, was in Bezug auf die afroamerikanische Geschichte unter anderem auf dem Lehrplan steht: Die Geschichte der afrikanischen Völker vor den politischen Konflikten, die zur Entwicklung der Sklaverei führten; die Überfahrt nach Amerika; die Erfahrung der Versklavung; Abschaffung; und die Geschichte und der Beitrag der Amerikaner der afrikanischen Diaspora zur Gesellschaft.