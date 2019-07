Rette sich wer kann. Jeder für sich alleine.

Rettet die Erde. Rettet das Klima. Rettet die Umwelt. Rettet die Natur. Rettet die Meere. Rettet die Wale. Rettet die Ozonschicht. Rettet den Wald. Rettet die Käfer. Rettet die Eidechsen. Rettet die Menschlichkeit. Rettet die Klimaflüchtlinge. Rettet die Vernunft. Rette sich wer kann.

Bitte befolgen Sie folgende Sicherheitshinweise an europäischen Bahnhöfen. Lassen Sie niemals Ihre Kinder aus den Augen. Missachten Sie die Sicherheitsabstände zu den Bahngleisen. Halten Sie größere Abstände ein. Vertrauen Sie niemandem. Halten Sie Ihre Kinder stets bei der Hand. Halten Sie sich stets in der Nähe von Überwachungskameras auf. Halten Sie sich, wenn möglich, stets in der Nähe von Polizei oder Sicherheitspersonal auf. Seien Sie stets achtsam.

Meiden Sie bestimmte öffentliche Verkehrslinien zu bestimmten Zeiten in bestimmten Gegenden. Vermeiden Sie es, Ihre jugendlichen Kinder in bestimmte Lokale, zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Gegenden alleine verkehren zu lassen.

Sollten Sie diese Ratschläge als übertrieben erachten, Ihrer Bundesregierung sowie dem Innenminister mitsamt politisch-besetzter Polizeiführung noch immer Vertrauen schenken und den Beschwichtigungen der so genannten Mainstreammedien glauben, erinnern Sie sich an Silvester 2016 in Köln.

Sollten Sie diese Ratschläge als rassistisch sowie alarmistisch empfinden, erinnern Sie sich an die Empfehlung von 2016, eine Armeslänge Abstand zu halten.

Sollten Sie Greta Thunbergs Kampf gegen die globale Erwärmung Priorität einräumen, werfen Sie einen Blick auf die schwedischen Kriminalitätsraten. Vergewaltigungen haben seit Mitte der Siebziger Jahre um 1.500 Prozent zugenommen.

Sollten Sie Carola Racketes Kampf gegen europäische Grenzschutzbehörden Priorität einräumen, werfen Sie einen Blick auf die regionalen Meldungen. Freibäder okkupiert. No-Go-Areas weiten sich aus. Clans unkontrollierbar. Vergewaltigungen. Morde. Messerattacken. Schändungen von Kirchen sowie Synagogen. Spektakuläre Terroranschläge treten in den Hintergrund zugunsten einer schleichenden Machtübernahme mit Hilfe einer Taktik der Beherrschung des öffentlichen Raumes durch grausame sowie brutale Nadelstiche.

Nachdem ein achtjähriger Junge vor den Zug geworfen wurde und verstarb, kündigte die deutsche Bundesregierung an, 130 potentielle Vergewaltiger, Kindermörder, Drogenhändler etc. von einem Schiff im Mittelmeer aufzunehmen zu wollen.

Wir wissen nicht, wer sie sind. Wir wissen nicht, woher sie kommen. Wir wissen nicht, welche Absichten sie tragen. Die Erfahrungen der letzten Jahre lehren uns, sie nach Afrika zurückzuführen und genauestens zu prüfen.

Wer möchte ernsthaft in einer Gesellschaft leben, in der der Schutz von etwas lächerlich Abstrakten wie dem Klima mehr Aufmerksamkeit erregt, als die wirksame Behütung unserer Schutzbefohlenen vor verantwortungslos importierten Bestien. Jeder für sich alleine.

