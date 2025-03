Rubio kürzt USAID um 83 % – Ende einer Ära für das linke NGO-Netzwerk

Autor: A.R.

Die Trump-Regierung setzt ihre Reformagenda mit einem beispiellosen Einschnitt fort: 83 % aller Programme der US-Behörde USAID werden abgeschafft. Außenminister Marco Rubio erklärte auf X, dass nach einer sechswöchigen Überprüfung 5.200 Verträge annulliert wurden, da diese nicht den nationalen Interessen der USA dienten – sondern in vielen Fällen sogar gegen sie arbeiteten.

„Diese Programme haben Milliarden verschlungen und waren ineffektiv oder sogar schädlich“, so Rubio. Nur noch 18 % der Projekte bleiben bestehen – allerdings unter neuer Verwaltung des State Departments. Die Entscheidung markiert das Ende einer Ära, in der USAID als Spielwiese linker NGOs fungierte und mit Steuergeldern radikale Projekte auf der ganzen Welt finanzierte.

Besonderer Dank galt Elon Musks „Department of Government Efficiency“ (DOGE), das diese Reform maßgeblich unterstützte. Musk kommentierte auf X: „Tough, but necessary.“ Rubio lobte DOGE als „entscheidend für diese historische Reform.“

USAID galt seit Jahren als Werkzeug des Deep State, um unter dem Deckmantel der „Entwicklungshilfe“ Geld an ideologisch motivierte NGOs zu verteilen. In den letzten Jahren flossen Milliarden in fragwürdige Projekte – von geheimen Ukraine-Fonds über Haiti-Misswirtschaft bis hin zur Finanzierung von Organisationen, die westliche Werte untergraben.

Die Kürzung von über 60 Milliarden Dollar ist ein massiver Erfolg für die Trump-Administration. Die Zeiten, in denen US-Steuergelder globalistische Ideologien finanzieren, sind vorbei – „America First“ gilt jetzt auch für die Entwicklungshilfe.