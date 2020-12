Saudi-Arabien: Trump führt Katar näher an Israel heran

Saudi-Arabien und Katar haben “bedeutende” Schritte zur Beilegung ihres dreijährigen Streits unternommen, sagte der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan al-Saud am Freitag in einer virtuellen diplomatischen Konferenz.

“Wir haben in den letzten Tagen bedeutende Fortschritte gemacht, dank der anhaltenden Bemühungen Kuwaits, aber auch dank der starken Unterstützung von Präsident Trump und der US-Regierung, alle Parteien einander näher zu bringen”, sagte Prinz Faisal vor dem Forum MED 2020 in Rom.

“Wir hoffen, dass dieser Fortschritt zu einer endgültigen Einigung führen kann, die in Reichweite scheint, und ich kann sagen, dass ich ein wenig optimistisch bin, dass wir kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung zwischen allen Nationen in der Auseinandersetzung stehen, um zu einer Lösung zu kommen, von der wir glauben, dass sie für alle zufriedenstellend sein wird”, so Prinz Faisal.

Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate brachen 2017 in der schlimmsten diplomatischen Krise, die die arabischen Golfstaaten seit Jahrzehnten getroffen hat, die Beziehungen zu Katar ab. Saudi-Arabien warf Katar damals vor, terroristische Gruppen in der Region zu unterstützen.

Es war das erste öffentliche Bekenntnis Saudi-Arabiens zu den Bemühungen um eine Lösung der Katar-Krise.

“Wir betrachten die Bemühungen des Schwesterstaates Kuwait, die Kluft zwischen den Standpunkten in Bezug auf die Golfkrise zu überbrücken, mit großer Wertschätzung, und wir danken den Bemühungen der USA in dieser Hinsicht”, so Prinz Faisal auf Twitter.

Zuvor hatte der Außenminister von Katar auf derselben Konferenz erklärt, dass es derzeit Bewegungen gebe, “die Golfkrise zu beenden”, Tage nachdem Jared Kushner, die Region besucht hatte. Der bekennende Jude, Jared Kushner, ist Schwiegersohn und leitender Berater in Nahostangelegenheiten von Donald Trump.

Der kuwaitische Außenminister Scheich Ahmad Nasser al-Sabah sagte in einer Erklärung im kuwaitischen Fernsehen, dass kürzlich “fruchtbare Diskussionen” stattgefunden hätten, in denen alle Seiten “ihre Begeisterung für den Golf und die arabische Einheit zum Ausdruck brachten”. Al-Sabah dankte Kushner für seine Bemühungen.

