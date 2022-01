Schweiz: Zurück zur Normalität – Aufbruchsstimmung bei Weltcups in Wengen und Adelboden

Autor: U.K. Bild: Screenshot Youtube “Ski Stars”

Schweizer Ski-Präsident lobt Schweizer Regierung im ORF-Interview

Wer am letzten Wochenende die Siegfahrt von Vincent Kriechmayr beim Lauberhorn-Rennen in der Schweiz, dem längsten Abfahrtsrennen im Skiweltcup, gesehen hat, traute als Österreicher oder Deutscher seinen Augen nicht: Wie in längst vergangenen Zeiten, als Freiheitsrechte noch galten, verfolgten Zehntausende Zuschauer den Sportevent am Pistenrand und von den Tribünen, fieberten mit den Athleten, und hatten Freude an Sport, Sonne, Speis’ und Trank.

Da musste natürlich der Reporter des ORF-Staatsfunks (dessen Alpin-Sportberichterstattung der Autor ansonsten sehr schätzt) im Interview eine Frage in vorwurfvollem Ton plazieren. Zumal zuvor beim Slalom im schweizerischen Adelboden schon ähnliche Bilder in die Welt gingen. So viele Zuschauer, und sogar viele ganz ohne Maske, das würde Österreich als zu gefährlich sehen, was sage er als Ski-Präsident dazu?

Doch Urs Lehmann, seines Zeichens Präsident des Schweizer Skiverbands, konterte souverän, dediziert und mit Haltung. Da das Interview mittlerweile aus der ORF-Mediathek verschwunden ist, hier für unsere Leser das Transskript der entscheidenden Passagen:

Urs Lehmann wörtlich: “Da habe ich eine klare Meinung. Das ist eine persönliche, aber ich glaube, die steht auch für die Schweiz. Wir sind klar der Meinung, wir müssen zurück zur Normalität. Das zeigen auch die Inzidenzen, das zeigen auch die Verläufe mit Omikron.”

Und weiter: “Und wir können uns nicht verschließen, die Wirtschaft geht sonst kaputt, und das hat unsere Regierung, hier im Kanton Bern, sehr gut erkannt und gemacht. Auch die Schweizer [Regierung] muss ich sagen, ich bin im Moment unglaublich stolz, wie es die Regierung macht. Und wir sind froh, dass wir die Events machen können. Und man sieht ja auch, die Leute sind motiviert, da ist Stimmung, Aufbruchsstimmung, Leute haben Freude. Und ich bin mir nicht bewusst, dass da ein Superspreading in Adelboden unterwegs war. Und deswegen bin ich auch auf der progressiven Seite. Wir müssen zurück zur Normalität!”

Danke, Herr Lehmann, auch aus Österreich für diese klaren Worte! Übrigens gilt in der Schweiz, beim Skilauf wie bei Veranstaltungen und Restaurants im Freien, ganz einfach die 3G-Regel. Auch mit einem zeitnahen Corona-Test hat man überall Zutritt, ein Aussperren von “Ungeimpften” ist undenkbar, genauso wie eine Impfpflicht.

Das ist seit langem Schweizer Corona-Politik. Unsere hauptamtlichen Panikmacher und zahllose “Experten” haben den Schweizern regelmäßig daher Berge von Toten und Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung prophezeit. Fakt ist aber: Bei fast gleicher Einwohnerzahl hat Österreich bis dato rund 15% mehr Corona-Tote zu beklagen als der eidgenössische Nachbar, und von Stress in den Schweizer Spitälern kann nicht mal ansatzweise die Rede sein.