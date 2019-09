So schlimm war es gar nicht – Natürlich

… Es war viel, viel schlimmer

So schlimm war der Wahlkampf gar nicht. So titelte vor Kurzem eine vormals konservative Tageszeitung. Und tatsächlich: Er war viel, viel schlimmer. Und das nicht, weil dem Verfasser dieser Zeilen bis zum Verfassen dieser Zeilen kein einziger Wahlhelfer über den Weg gelaufen ist. Dies kann mitunter sogar einigermaßen entspannend sein. Abgesehen vom Mangel an Kugelschreibern und Feuerzeugen.

Dafür ereignete sich im Fernsehen, sowohl öffentlich-zwanghaft als auch privat-ungezwungen, ein regelrechter Overkill an Fernsehdebatten. Jeder gegen jeden. Und dies nicht nur einmal auf einem Sender, sondern mehrfach auf mehreren Sendern. Hinzu kam noch jeder gegen jeden auf den Online-TV-Kanälen der verschiedenen Zeitungen. Sommergespräche über Sommergespräche. Sonntagsgespräche über Sonntagsgespräche. Die Berichterstattung über die Berichterstattung. Die Berichterstattung über die Berichterstattung der Berichterstattung…

Irgendwie fühlt man sich an Noriega erinnert, der der Beschallung in seinem Zufluchtsort der apostolischen Nuntiatur durch die amerikanische Armee nicht mehr standhalten konnte.

Irgendwann hält man die Dauerbeschallung nicht mehr aus. Gleichgültig wie lächerlich die Themen, wie nichtssagend die Phrasen, wie austauschbar die Positionen sind. Man hält es nicht mehr aus und macht ein Kreuz. Zuerst am Stimmzettel, dann vor Kopf und Rumpf.

Im Anschluss daran stellt man sich ebenso ernüchtert wie erleichtert die Frage: Wo sind eigentlich die Millionen gelandet? Vor lauter Erleichterung dem Plakatterror und der Standl-Guerilla entkommen zu sein, taucht diese Frage erst mit Verspätung auf.

Vor einigen Jahren las der Verfasser dieser Zeilen einen ebenso bemerkenswerten wie merkenswerten Satz: Nichts schlimmer als Politik, die sich mit sich selbst beschäftigt.

Clint Eastwood fand dafür im Film „Heartbreack Ridge“ einen passenden Ausdruck: Rudelbum…

XXXLutz erinnerte sich offenbar an den Film…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/SPÖ Presse und Kommunikation Lizenz: CC BY-SA 2.0]