Soros alias Schwartz: Persona non grata? Aber geh´!

Im Fremdenverkehrsland Österreich ist doch jeder willkommen …

Der weltberühmte Philanthrop (dt. Menschenfreund) György Schwartz, der sich seit etlichen Jahren George Soros schreibt, ist am Donnerstag, dem 14. November 2019 nicht nur von Herrn Van der Bellen in der Hofburg empfangen worden, sondern darüber hinaus vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der dem Menschenfreund einen Orden verlieh, konkret: das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Stadt Wien. Welche Verdienste das sind, sei dahingestellt. Als Laudator ist der unvermeidliche Alt-Präsi Heinz Fischer aufgetreten, auch Paul Lendvai ehrte die Verleihung mit seiner Anwesenheit. Außerdem ein gewisser Michael Ignatieff, seines Zeichens Vorsteher der Wiener Filiale der CEU (Zentral-Europäische Universität). Nebenbei: Herr Soros trat besonders cool auf und verzichtete auf einen Selbstbinder.

Am Freitag (15. November) nimmt die CEU ihren Betrieb auf. Standort ist vorläufig eine BAWAG-Immobilie in Wien-Favoriten, genauer: in der Quellenstraße Haus No. 51. Erst in ein paar Jahren wird die CEU auf den Steinhof übersiedeln. Was eine eher zweifelhafte Assoziation auslöst, weil mit dem Begriff Steinhof stets der Gedanke an die Irrenanstalt der Stadt Wien verknüpft ist. Zudem sollen auf dem Steinhof mutmaßlich unzählige Bäume gefällt werden, damit dort Gebäude errichtet werden können, in denen dann allenfalls gelehrt wird, wie wichtig Bäume für das Klima sind.

Laut Vorlesungsverzeichnis können allfällige Interessenten unter folgenden Fächern (alles Master-Studien) wählen: Gender Studies GEMMA, Critical Gender Studies, European Women‘ and Gender History, Nationalism Studies, Human Rights, Sociology and Social Anthropology und – quasi als Krönung – Sociology and Social Anthropology with Specialization in Global und Urban Studies. Laut Experten sind Abgänger solcher Studien auf dem hiesigen Arbeitsmarkt durchaus gefragt, allerdings bloß im geschützten Bereich der österreichischen Volkswirtschaft, zum Beispiel in der Demokratiewerkstatt der Grünen.

[Autor: E.K.-L. Bild: www.wikipedia.org/Niccolò Caranti Lizenz: CC BY-SA 4.0]