Taiwan setzt zweite Corona-Impfung von BioNTech/Pfizer für 12- bis 17-Jährige vorläufig aus

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Agência Brasília

Grund ist mutmaßlich deutliches erhöhtes Risiko für Herzmuskelentzündungen

Aus Taiwan kommen Berichte, welche zeigen, was von der Propaganda, wonach die Corona-Impfstoffe „sicher“ seien, zu halten ist. Medienberichten zufolge erklärte der Leiter des Seuchenbekämpfungszentrums CECC, Chen Shih-chung, dass ein Expertengremium beschlossen hat, die Verabreichung der zweiten Dosis des Corona-Impfstoffes des Herstellers BioNTech/Pfizer (BNT) an Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren auszusetzen. Der Grund sind Bedenken für ein erhöhtes Risiko einer Herzmuskelentzündung.

Wie „Taiwan News“ berichtete, wurden Fälle von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen nach BNT-Impfungen an Kindern und Jugendlichen im genannten Alter gemeldet. Zudem sei laut US-Statistiken das Risiko für Jugendliche, nach der zweiten BNT-Dosis an einer Herzmuskelentzündung zu erkranken, zehnmal höher als nach der ersten Dosis. Taiwan setzt nun die Verabreichung der zweiten BNT-Dosis an 12- bis 17-Jährigen für zwei Wochen aus. Während dieser Zeit sollen die 16 Fälle einer Herzmuskelentzündung im Zusammenhang mit der Corona-Impfung untersucht und anschließend eine endgültige Entscheidung über die Verabreichung der zweiten Dosis getroffen werden.

Die taiwanesische Nachrichtenagentur CNA berichtet, dass Hongkong Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren nur mehr eine statt ursprünglich zwei BNT-Impfdosen verabreicht. Das Vereinigte Königreich hat etwas Ähnliches getan und empfiehlt nur noch eine Impfung für Kinder zwischen zwölf und 18 Jahren.