US-Magazin veröffentlicht Artikel über Frauen, die „dankbar“ für ihre Abtreibungen sind

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/SravyaDatla Lizenz: CC BY-SA 4.0



Tötung ungeborenen Lebens wird als „Abtreibungserfahrung“ verharmlost

Am vierten Donnerstag im November, in diesem Jahr also gestern, Donnerstag, feiern die US-Amerikaner Thanksgiving. Das Erntedankfest ist in den USA ein Feiertag, an dem sich Millionen Familien zum Festmahl zu versammeln. Just dieses Familienfest nahm das Magazin „The Nation“ zum Anlass, um eine Geschichte mit dem Titel „Wir sind dankbar für unsere Abtreibungen“ zu veröffentlichen.

Die Verfasserin des Beitrags, Nikiya Natale, schreibt, sie sei „dankbar“ für ihre Abtreibungen in Texas, als sie in diesem Bundesstaat noch legal waren, und dass „meine mehrfachen Abtreibungserfahrungen jetzt meine Arbeit leiten“. Anschließend kommen mehrere Frauen zu Wort, die über ihre „Abtreibungserfahrungen“, also über die Tötung ihres ungeborenen Nachwuchses im Mutterleib, berichten.

Eine Frau aus Kalifornien erklärt: „Meine Abtreibungen bedeuteten die Freiheit, die Richtung meines Lebens zu wählen. Ich hatte drei Schwangerschaften und zwei Abtreibungen.“ Eine junge Texanerin wiederum opferte ihre Leibesfrucht der Beendigung ihres Collegestudiums.

Von offenkundigem Egoismus geleitet war auch eine Frau aus dem Bundesstaat New Jersey, die freimütig über ihre zweifache „Abtreibungserfahrung“ berichtet: „Wenn ich darüber nachdenke, wie weit ich gekommen bin und welche Dinge ich tun konnte – wie zum Beispiel das College zu beenden und mein kleines Unternehmen zu gründen –, bin ich dankbar, dass ich sie tun konnte, ohne mir Sorgen machen zu müssen, über die Runden zu kommen und sich um zwei kleine Kinder zu kümmern, für die ich nicht bereit war.“