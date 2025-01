US-Repräsentantenhaus für den Schutz von Frauen und Mädchen an Bildungseinrichtungen

Autor: B.T.

In den USA findet eine Abkehr vom Transgender-Kult statt. Das Repräsentantenhaus, wo die Republikaner des gewählten Präsidenten Donald Trump die Mehrheit haben, verabschiedete mit 218 zu 206 Stimmen den „Protection of Women and Girls in Sports Act of 2025“. Dieser Gesetzesentwurf verbietet es Transgender-Mädchen und -Frauen, in Sportmannschaften zu spielen, die nicht ihrem biologischen Gesetz entsprechen.

Denn in dem Gesetzesentwurf heißt es, dass „das Geschlecht ausschließlich auf der Grundlage der reproduktiven Biologie und Genetik einer Person bei der Geburt anerkannt wird“. Bildungseinrichtungen, die sich nicht an das Gesetz halten, sollen Bundesmittel gestrichen werden. Und Mike Johnson, Sprecher (Vorsitzender) des Repräsentantenhauses, erklärte: „Wir wissen aus der Heiligen Schrift und aus der Natur, dass Männer Männer und Frauen Frauen sind und Männer nicht zu Frauen werden können. Es ist traurig, dass wir das sagen müssen.“

Um Gesetzeskraft zu erlangen, muss der „Protection of Women and Girls in Sports Act of 2025“ noch vom Senat bestätigt werden. In der zweiten Parlamentskammer haben die Republikaner zwar eine Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen, allerdings ist für die meisten Gesetze eine Zustimmung von 60 Mitgliedern erforderlich. Dass diese Zustimmung erreicht wird, ist nicht ausgeschlossen, da im Repräsentantenhaus auch zwei demokratische Abgeordnete für den Gesetzesentwurf stimmten.