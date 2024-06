US-Senator Graham: Wollen „Goldgrube“ Ukraine nicht Russland und China überlassen

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/usembassykyiv Lizenz: public domain

Dem westlichen Narrativ zufolge gehe es bei der Unterstützung der Ukraine um die Verteidigung westlicher „Werte“ und Demokratie. Wer das glaubt, ist entweder gutgläubig oder ein Narr. Vielmehr geht es bei dem in der Ukraine ausgetragenen Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland um die geopolitischen Interessen der USA sowie um handfeste wirtschaftliche Interessen Washingtons.

Dass das keine von „Putin-Verstehern“ in Umlauf gebrachte „Verschwörungstheorie“ ist, bestätigte Lindsey Graham in der Sendung „Face the Nation“ des Senders CBS. Der einflussreiche Senator aus South Carolina, der immer wieder als Kriegstreiber in Erscheinung tritt, sagte dem Transkript zufolge: „Sie sitzen auf zehn bis zwölf Billionen Dollar an wichtigen Mineralien in der Ukraine. Sie könnten das reichste Land in ganz Europa sein. Ich möchte dieses Geld und dieses Vermögen nicht Putin überlassen, damit er es mit China teilt. Wenn wir der Ukraine jetzt helfen, kann sie der beste Geschäftspartner werden, den wir uns je erträumt haben.“ Geschäftspartner für US-Bergbaukonzerne, wohl

Und der Republikaner fuhr fort: „Diese zehn bis zwölf Billionen Dollar an wichtigen Bodenschätzen könnten von der Ukraine und dem Westen genutzt werden, anstatt sie an Putin und China zu verschenken. Das ist eine sehr große Sache, wie die Ukraine endet. Helfen wir ihnen, einen Krieg zu gewinnen, den zu verlieren wir uns nicht leisten können. Lassen Sie uns eine Lösung für diesen Krieg finden. Aber sie sitzen auf einer Goldgrube. Putin zehn oder zwölf Billionen Dollar für wichtige Mineralien zu geben, die er mit China teilen wird, ist lächerlich.“

Die Ukraine verfügt über große Vorkommen an Eisen- und Titanerz, Lithium und Kohle. Titanerz ist für Motoren- und Turbinenbau, Energietechnik sowie Raum- und Luftfahrt von immenser Bedeutung, und Lithium für die Herstellung von Batterien für E-Autos.