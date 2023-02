USA: Elf republikanische Abgeordnete fordert Ende der Ukraine-Unterstützung

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Gage Skidmore Lizenz: CC BY-SA 2.0



Stimmen der Vernunft: Konfliktparteien auffordern, Friedensabkommen zu schließen

Der linken Biden-Regierung ist nichts zu teuer, wenn es um den Kampf gegen Russland geht. Erst Anfang Februar kündigten die USA weitere zwei Milliarden Dollar Unterstützung für die Ukraine an. Washington unterstütze Kiew seit Ausbruch des Krieges mit Russland vor knapp einem Jahr mit bisher insgesamt 110 Milliarden Dollar.

Doch mit dieser Großzügigkeit soll jetzt Schluss sein. Elf republikanische Abgeordnete, angeführt von Matt Gaetz aus Florida, brachten im Repräsentantenhaus eine Resolution ein, mit welcher ein Ende der Unterstützung für Kiew gefordert wird. Die USA werden in der „Ukraine Fatigue Resolution“ aufgefordert, „ihre militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine einzustellen und alle Konfliktparteien aufzufordern, ein Friedensabkommen zu schließen“.

Gaetz und seine Mitstreiter sorgen offenkundig, dass sich der Ukrainekrieg zu einem Flächenbrand entwickeln und sind der Auffassung, dass das Steuergeld besser in den USA investiert werden sollte. „Präsident Joe Biden hat wohl seine Vorhersage vom März 2022 vergessen, wonach die Bewaffnung der Ukraine den Konflikt zu einem ‚Dritten Weltkrieg‘ eskalieren wird. Amerika befindet sich in einem Zustand des kontrollierten Niedergangs, und dieser wird sich noch verschlimmern, wenn wir weiterhin Steuergelder für einen ausländischen Krieg ausgeben. Wir müssen alle ausländischen Hilfen für den Krieg in der Ukraine aussetzen und von allen Beteiligten in diesem Konflikt verlangen, dass sie sofort ein Friedensabkommen schließen“, schreibt Gaetz auf seiner Internetseite.

Die Resolution listet nicht nur das bisher von den USA an die Ukraine gelieferte Material auf, sondern weist auch darauf hin, dass die Vereinigten Staaten durch ihre Hilfe unbeabsichtigt zu Opfern unter der Zivilbevölkerung beitragen und bezieht sich auf Schätzungen der USA, wonach 40.000 Zivilisten in dem Konflikt ums Leben gekommen sind.