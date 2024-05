USA: Kontrolle über die Lebenshaltungskosten verloren

Autor: A.R. Bild: Wikipedia/Gage Skidmore Lizenz: CC BY-SA 2.0 DEED

In einer Zeit, in der sich die USA mit einer schweren Inflationskrise auseinandersetzen müssen, hat eine neue Studie alarmierende Zahlen veröffentlicht: Eine vierköpfige Familie benötigt jetzt mindestens 177.798 Dollar jährlich, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. In einigen Staaten liegt diese Zahl sogar bei nahezu 300.000 Dollar. Dies steht in krassem Gegensatz zum nationalen Durchschnittseinkommen von 59.428 Dollar. Experten machen langfristige inflationäre Politik für diese Entwicklung verantwortlich. Die neuesten Zahlen zur Großhandelsinflation, die weit über den Erwartungen lagen, bestätigen nur, dass dies erst der Anfang einer längeren Krise sein könnte.

Die finanzielle Belastung für US-Haushalte steigt weiter, da die Inflation nicht nur Alltagskosten, sondern auch den Immobilienmarkt erheblich beeinflusst. Seit Beginn des Jahrzehnts sind die Hauspreise um über 47 Prozent gestiegen, was die Zugänglichkeit von Wohnraum weiter erschwert.

Diese Entwicklung wird durch die Zinserhöhungen der Federal Reserve verschärft, die zwar inflationäre Trends bekämpfen sollen, aber zugleich die Wirtschaft belasten. Tatsächlich warnen Experten, dass hohe Zinsen den Immobilienmarkt und andere Wirtschaftssektoren unter Druck setzen, was zu einer erhöhten Anzahl von Geschäftsschließungen führen könnte. Die gegenwärtige Wirtschaftslage verlangt nach einer subtilen Balance zwischen der Kontrolle der Inflation und der Vermeidung einer Rezession, eine Herausforderung, die die politischen Entscheidungsträger weiterhin zu navigieren versuchen.

Die fortgesetzte Politik des übermäßigen Ausgebens und Schuldenmachens hat die USA in eine Position gebracht, in der nicht einmal mehr hohe Zinsen das Ruder herumreißen können. Es ist eine Erinnerung daran, dass ohne eine grundlegende Änderung der fiskalischen Politik die Lebensqualität vieler Amerikaner weiter erodieren wird.