USA: Truppen gegen Grenzkrise mit Stift und Stempel

Autor: G.B. Bilder: Wikipedia/CC-BY-SA-4.0-AT(AH829) Lizenz: Public domain

Quod licet jovis, non licet bovis

Die Regierung des Demokraten Joe Biden hat angekündigt, 1.500 Soldaten an die Grenze zu Mexiko zu entsenden. Sie sollen die bereits stationierten 2.500 Mann verstärken sowie die Nationalgarden der betroffenen Bundesstaaten wie Texas. Laut der Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, werden die Soldaten lediglich administrative Aufgaben übernehmen und die Kräfte der Border Patrol entlasten. Die Soldaten werden nicht mit Migranten interagieren.

Diese merkwürdig anmutende Behauptung ist der innerparteilichen Kritik geschuldet. Der demokratische Außenpolitiker Menendez erklärte, dass der Einsatz von Truppen signalisieren würde, dass eine Bedrohung der nationalen Sicherheit vorläge.

Genau dies ist jedoch der Fall, wie der gebürtige Texaner und Migrationsexperte Todd Bensman in seinem aktuell erschienen Buch „Overrun“ – „Überrannt“ – beschreibt. Seit Amtsantritt von „Joe“ Biden ist die Grenzkrise eskaliert und hat Ausmaße angenommen, welche in der Geschichte der USA beispiellos sind. Eine Invasion von Millionen an Illegalen hat die Grenze weitgehend problemlos überschritten. Die Kräfte zur Abwehr der Invasion dienen teilweise nur mehr der

Registrierung.

Als Präsident Trump Truppen entsandte, dienten diese der Errichtung von Stacheldrahtzäunen und in weiterer Folge der Errichtung bzw. Verstärkung der Grenzschutzanlagen – in den Medien lange Zeit als die „Mauer“ thematisiert. Wogegen die Demokraten politische Barrikaden im Kongress erbauten und per Klagen an Bundesgerichten vorgingen.

Obwohl Biden die US-Soldaten lediglich mit Stift und Stempel entsendet – nicht mit Stacheldraht

und Bagger – kommt einem die lateinische Sentenz „Quod licet jovis, non licet bovis“ in den Sinn.