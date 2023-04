USA verlängern Flugzeugträgereinsatz für militärische “Optionen” in Syrien

Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/United States Navy Lizenz: public domain

Nach den tödlichen Angriffen auf US-Stützpunkte in Nordost-Syrien durch pro-iranische Kräfte letzte Woche hat die US-Regierung die Einsatzzeit der „George H.W. Bush Carrier Strike Group“ im Mittelmeerraum verlängert.

“Die Verlängerung des Einsatzes der George H.W. Bush Carrier Strike Group, einschließlich der USS Leyte Gulf, der USS Delbert D. Black und der USNS Arctic, bietet Optionen zur möglichen Stärkung der Fähigkeiten von CENTCOM, auf eine Reihe von Eventualitäten im Nahen Osten zu reagieren”, sagte der Sprecher des US Central Command (CENTCOM), Oberst Joe Buccino, am Freitag.

Der Flugzeugträger George H.W. Bush befindet sich derzeit in der Nähe von Italien und Sizilien. Wie bei früheren US-Militärinterventionen in Syrien, etwa den groß angelegten Angriffen gegen die Regierung in Damaskus und anderen Orten im Jahr 2017 und 2018, startet das Pentagon normalerweise Raketen aus dem Mittelmeer.

Laut Reuters merkte Buccino an, dass eine Staffel von A-10-Angriffsflugzeugen beschleunigt in die Region verlegt werde. Ein US-Beamter sagte unter der Bedingung der Anonymität, dass die Bush-Strike-Gruppe voraussichtlich im Zuständigkeitsbereich des European Command verbleiben werde.

Am vergangenen Donnerstag griffen US-Streitkräfte iranisch unterstützte Gruppen in Syrien an, nachdem ein US-Auftragnehmer getötet und fünf Militärangehörige sowie ein weiterer US-Auftragnehmer bei einem Drohnenangriff einer unbekannten Gruppe verwundet wurden.

Das Pentagon hat die Zahl der verwundeten Amerikaner nun auf 12 nach oben korrigiert und berichtet von “traumatischen Hirnverletzungen”.

Ob die Lage mit dem Iran nun zusätzlich, neben dem Ukraine-, Taiwan- und Nordkorea- Konflikt, unter der Biden Regierung eskalieren könnte, ist wohl die Frage der Stunde. Die USA nehmen sich aber wieder einmal den Mund gewaltig voll, Mit dem Erstarken Chinas und Russlands neuen Allianzen müssen sie sich immer größere Sorgen um ihre Rolle als Weltpolizisten machen.