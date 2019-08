Versendet Trump jetzt auch schon Neonazi-Codes?

US-Präsident ordnete wegen Massaker bis zum 8. August Halbmast-Beflaggung an

Für die Linken in den USA ist Präsident Donald Trump an allem schuld: An den Massakern am letzten Wochenende, die dutzende Todesoper fordern, und darüber hinaus sei Trump auch noch ein böser Rassist, der die angebliche Überlegenheit der Weißen propagiere. Doch dem ganzen setzte nun Frank Figliuzzi die Krone auf. Der ehemalige hochrangige FBI-Mitarbeiter, der heute für den Nachrichtensender MSNBC tätig ist, behauptete allen Ernstes, Trump versende Neonazi-Codes.

Figliuzzi stützt seine hanebüchene Behauptung auf den Umstand, dass der Präsident angeordnet hat, wegen der Massaker in Texas und in Ohio die Flaggen bis zum 8. August, also dem 8.8., auf Halbmast zu setzen. Und die Zahl 88, die für die Buchstaben HH („Heil Hitler“) steht, wird von Neonazis verwendet.

Wörtlich sagte Figliuzzi, der beim FBI für Spionageabwehr verantwortlich war: „Wir müssen den Gegner und die Bedrohung verstehen, mit der wir es zu tun haben. Wenn wir nicht verstehen, wie sie denken, werden wir niemals verstehen, wie wir ihnen begegnen können. Es kommt auf Kleinigkeiten, auf Sprache und Botschaften an. Der Präsident sagte, dass wir bis zum 8. August unsere Flaggen unsere Fahnen auf Halbmast hissen. Das ist der 8.8. Ich möchte nicht sagen, dass er das absichtlich getan hat, aber ich verwende das als ein Beispiel für die Ignoranz des Gegners, die vom Weißen Haus demonstriert wird. Die Zahl ‚88‘ ist in der Bewegung der Neonazis und der weißen Suprematisten von sehr großer Bedeutung.“

Abzuwarten bleibt, wann erste Forderungen erhoben werden, im Kalender auf den 7. August den 9. August folgen zu lassen.

[Autor: B.T. Bild: www.wikipedia.org/The White House from Washington, DC Lizenz: –]