Weltwirtschaftsforum propagiert „Maske der Zukunft“

Die meisten Menschen freuen sich wohl schon auf den Zeitpunkt, an dem der Corona-bedingte Maskenwahn ein Ende nicht. Nicht aber das Weltwirtschaftsforum (WEF). Auf Twitter bewirbt diese Globalistenvereinigung, die die Coronakrise für einen „Great Reset“ nutzen will, die „Maske der Zukunft“. In einem kurzen Video werden die angeblichen Vorteile der vom chinesischen Gesundheitsdatenunternehmen CirQ Technologies entwickelten High-Tech-Gesichtsbedeckung angepriesen.

The mask of the future.

Submit your solution to the world’s most pressing challenges, on UpLink: https://t.co/w1KkdJSWsW @WEFUpLink #GTGS21 pic.twitter.com/dBKNUfflZE

— World Economic Forum (@wef) April 7, 2021