Wo tritt die Seuche besonders stark auf?

Es gibt Bevölkerungsgruppen mit stark erhöhten Infektionszahlen

Als Fernsehzuschauer, zum Beispiel als Konsument der ARD-Tagesschau vom 2. Mai, kann man nur den Kopf schütteln ob so viel Unvernunft: In der Stadt Idlib (Zentrum eines Landstreifens, in dem sich radikal-islamistische Banden der syrischen Armee widersetzen) drängen anlässlich des Ramadan-Festes scharenweise Männer in die Moscheen. Ohne Maske, ohne Einhaltung auch nur des geringsten Abstandes. Dies trotz der Empfehlung der Weltgesundheitsbehörde WHO an die Mohammedaner, sich beim Ramadan an die üblichen Regeln zur Vermeidung der Virus-Ausbreitung zu halten. Da darf es minder verwundern, wenn die Seuche reiche Ernte einfährt.

Abgesehen davon zeigt sich weltweit eine Tendenz: Die Corona-Infektionszahlen sind bei bestimmten Gruppen ungewöhnlich hoch. Etwa im Stadtstaat Singapur, wo die autochthone Bevölkerung keinerlei Infektionen aufweist, aber trotzdem eine zweite Welle vorhanden ist – bei den vielen ausländischen Gastarbeitern aus Indien, Bangladesch oder Indonesien, die in Singapur ihr Brot verdienen. Infolge der beengten Wohnverhältnisse, allenfalls im Zusammenhang mit schlechten hygienischen Bedingungen, findet das Virus einen günstigen Nährboden. Auch in den USA ist in denjenigen Gebieten, wo viele Afro-Amerikaner wohnen, eine höhere Rate festzustellen. Ähnliches gilt für bestimmte Roma-Siedlungen in der Slowakei (aber auch in Rumänien und Bulgarien), wo das vermehrte Auftreten der Seuche zu staatlichem Handeln zwingt.

Bekannt ist die These, wonach chinesische Gastarbeiter, die in der norditalienischen Textilindustrie ihr karges Dasein zu verbessern trachten, das Virus von China (wo sie das chinesische Neujahrsfest bei ihrem daheim gebliebenen Verwandten gefeiert haben) nach Italien brachten.

Selbst in Österreich, genauer gesagt: in Wien, ist in den letzten Tagen ein Wiederaufflammen von Corona festzustellen. Ob dies mit den relativ vielen Neuinfektionen in einem Asylheim in Wien-Erdberg ursächlich zu tun hat, harrt einer genaueren Analyse.

Zusammenfassend bedeutet das: Es gibt Teile der Bevölkerung, auf welche die jeweiligen staatlichen Behörden ein besonderes Augenmerk richten sollten. Sei es in Idlib oder andernorts, wo Empfehlungen oder gar gesetzliche Vorgaben ignoriert werden: da ist mit aller Härte der Vernunft eine Gasse zu bahnen. Bei Gruppen, wie oben beispielhaft angeführt, die infolge schlechter Lebensumstände (verschärft dadurch, dass sich viele Gastarbeiter gezwungen sehen, einen Großteil ihres Einkommens an die Verwandten in der Heimat zu überweisen) vermehrt Corona-positiv sind, ist es die Pflicht der Gesundheitsbehörden, durch besondere Maßnahmen wirksame Abhilfe zu verschaffen. Allerdings ist es diesen Gruppen zuzumuten, nicht bloß passiv Hilfe entgegenzunehmen, sondern durch aktives Mittun im Sinne einer peniblen Befolgung der vorgeschriebenen Schutzmechanismen (Händewaschen, Abstandhalten, Masken tragen) ihren Teil dazu beizutragen.

