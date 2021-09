Wurde Covid-19 von Bidens Top-Berater Antony Fauci finanziert?

Veröffentliche Dokumente belasten den Immunologen schwer. Das Virus soll in Wuhan modifiziert worden sein, um für den Menschen ansteckender zu wirken.

Wie die US-Nachrichtenseite The Intercept aufgedeckt hat, soll die Behörde von Dr. Anthony Fauci und dessen Muttergesellschaft die Forschung in Wuhan finanziert haben. Der leitende medizinische Berater des Präsidenten hatte zuvor diese Vorwürfe als Lügen bezeichnet. Nun stellt sich heraus, dass der Immunologe Fauci, die riskante Forschung finanzierte, bei der Viren genetisch oder anderweitig verändert werden, um sie besser auf den Menschen übertragbar zu machen.

Der Nachrichtenplattform wurden mehr als 900 Seiten Material über den Fall zu gespielt. Aus diesen geht eindeutig hervor, dass Faucis Behörde, das US-National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), die Corona-Forschung finanziert haben soll.

Die Organisation EcoHealth Alliance soll von Faucis NIAID einen Zuschuss in Höhe von mehr als 3,7 Millionen US-Dollar erhalten haben. Von diesem Zuschuss flossen 599.000 US-Dollar an das Wuhan Institute of Virology (WIV). Insbesondere sollen dort die Arbeiten zur “Identifizierung und Veränderung von Fledermaus-Coronaviren, die Menschen infizieren können”, subventioniert worden sein, wie The Intercept berichtet.

Zuvor wurden die potenziellen Gefahren des Projekts klar gemacht. Genauer wies man darauf hin, dass „bei der Feldarbeit in Höhlen mit hoher Fledermausdichte über dem Kopf und der Möglichkeit, Fäkalstaub einzuatmen, das höchste Risiko besteht, sich mit SARS oder anderen CoVs (Coronaviren) zu infizieren.” Fauci hat wiederholt geleugnet, dass seine Behörde weder direkt noch indirekt irgendwelche Arbeiten am WIV finanziert habe.

Für den Molekularbiologen Richard Ebright besteht sogar die Gewissheit, dass die von EcoHealth finanzierte Forschung die Entwicklung neuartiger Viren vorsah. Die Forschung wurde auf die die Fähigkeit angelegt „Mäuse zu infizieren, die so manipuliert wurden, dass sie menschliche Rezeptoren auf ihren Zellen aufweisen”. Außerdem erklärte er, dass die “Gain-of-Function Forschungsarbeit im Sinne der Bundesrichtlinien” erfolgte. Fauci und andere hochrangige Gesundheitsbeamte sollen die Öffentlichkeit darüber belogen haben.

Fauci selbst hat privat angedeutet, dass eine solche Finanzierung stattgefunden haben könnte. Aus einer veröffentlichten E-Mail vom Februar 2020 an seinen obersten Stellvertreter beim NIAID, Hugh Auchincloss, übermittelte Fauci ein Forschungspapier über eine Gain-of-Function-Studie am WIV. Die konnte von niemand anderem als der EcoHealth Alliance finanziert worden sein. Die Beteiligung wurde aber zunächst verschwiegen.

Obwohl der republikanische Senator Rand Paul schon Juli die Bundesstaatsanwälte alarmierte, Faucis Aussagen wegen Meineids zu untersuchen, ist bis heute unklar, ob tatsächlich entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden. Fauci ist nach wie vor der wichtigste Gesundheits- und Krisenberater von Joe Biden. Die aufgekommen Rücktritts- oder Entlassungsforderungen werden nach wie vor dementsprechend ignoriert.

