Zum Einstieg in den aktuellen ZurZeit-Podcast eine Quizfrage: In welchem Land kann ein Viertel der Jugendlichen, also der 15 und 16-jährigen, nicht richtig lesen und schreiben?

A) Bangladesch

B) Uganda

C) Österreich

D) Bolivien

Die Antwort auf die Frage und warum es so ist hören Sie im aktuellen ZurZeit-Podcast mit Werner Reichel.

Ihr findet unseren Podcast entweder auf “Anchor”:

Oder auf unseren “Youtube“-Kanal: