Die Impfstoffbeschaffung von Österreich und der EU.

Von Walter Tributsch: Es wird immer mehr evident, wie falsch die österreichische Politik in der Corona-Frage agiert hat. In ihrer EU-Hörigkeit haben Sebastian Kurz & Co. sich Brüssel verschrieben – vor allem, wenn es um die Beschaffung der Impfstoffe ging. Alternativen gab es genügend …

